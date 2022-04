DIRETTA/ Spezia Inter video streaming tv: storia quasi a senso unico, ma…

DIRETTA SPEZIA INTER: TESTA A TESTA

La diretta di Spezia Inter ci proporrà una partita dalla storia decisamente particolare, perché il primo confronto risale al lontanissimo 1924, ma in totale ci sono appena sette confronti ufficiali. I numeri sono, come prevedibile, nettamente favorevoli all’Inter, che può mettere sul piatto ben sei vittorie a fronte di un solo pareggio e nessuna vittoria per lo Spezia. A rincuorare i liguri c’è il fatto che il pareggio sia arrivato nello scorso campionato nella partita giocata al Picco quasi esattamente un anno fa: 1-1 mercoledì 21 aprile 2021, in turno infrasettimanale a rallentare la corsa di Antonio Conte verso lo scudetto.

All’andata a San Siro aveva vinto per 2-1 l’Inter domenica 20 dicembre 2020, mentre in questo campionato la partita al Meazza è stata giocata mercoledì 1° dicembre scorso e vide la vittoria per 2-0 dell’Inter di Simone Inzaghi. Tra i precedenti più datati, bisogna citare il perentorio 7-1 nerazzurro nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 1937, giovedì 20 maggio di ormai 85 anni fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPEZIA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La visione in diretta di Spezia Inter sarà disponibile attraverso due modalità. La partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN, che hanno acquisito in co-esclusiva i diritti del campionato. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire la diretta di Spezia Inter in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

VIETATI PASSI FALSI!

La diretta di Spezia Inter, in programma venerdì 15 aprile alle ore 19.00, aprirà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Alberto Picco per perseguire i propri obiettivi: la posta in palio per gli ospiti, però, è certamente più alta. I nerazzurri, infatti, con una vittoria potrebbero ottenere la vetta della classifica, almeno finché qualche ora dopo anche il Milan non disputerà la sua partita. Gli aquilotti, invece, al momento si trovano in una zona tranquilla, a +11 sulla terzultima e con il rischio di retrocedere che sembrerebbe ormai sconfessato.

La squadra di Simone Inzaghi è dunque certamente favorita, anche perché arriva da un ottimo momento. I nerazzurri hanno superato le difficoltà avute qualche settimana fa e adesso sono reduci da una striscia di due vittorie, l’ultima delle quali contro il Verona. Anche i bianconeri, però, stanno andando bene. Un successo ed un pareggio negli ultimi due turni, rispettivamente contro Venezia ed Empoli. È per questo motivo che gli uomini di Thiago Motta cercheranno in tutti i modi di creare insidia agli avversari. Non hanno d’altronde nulla da perdere.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

Le probabili formazioni della diretta Spezia Inter non risentiranno di particolari assenze. I padroni di casa dovranno rinunciare a Leo Sena e Bourabia per problemi fisici. Il tecnico Thiago Motta dunque metterà in campo i suoi uomini migliori in un 4-3-3 presumibilmente così strutturato: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni S; Agudelo, Manaj, Gyasi. L’unico indisponibile in casa dei nerazzurri è invece l’infortunato De Vrij. È per questo motivo che il tecnico Simone Inzaghi avrà ampio margine di scelta. Il suo 3-5-2 potrebbe essere così disegnato: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.

QUOTE SPEZIA INTER

Le quote della diretta Spezia Inter, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i nerazzurri, rispecchiando quanto anticipato anche dalla classifica di Serie A. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti offerta addirittura a 10,00. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 5,50. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato soltanto a 1,30.











