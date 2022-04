DIRETTA/ Empoli Spezia video streaming tv: ci sono tanti pareggi nei precedenti

DIRETTA EMPOLI SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Spezia ci offrirà una partita che è inedita in terra toscana nel campionato di Serie A, dal momento che questa è lacrima stagione nella quale Empoli e Spezia militano contemporaneamente nella massima categoria e l’unico precedente è quello giocato domenica 19 dicembre scorso naturalmente in Liguria, con pareggio per 1-1 in casa dello Spezia. Tra il 2012 e il 2020 tuttavia c’erano stati altri otto precedenti in Serie B, anche questi caratterizzati da un notevole numero di pareggi (ben quattro segni X) più due vittorie per parte.

Da notare che entrambe le affermazioni dello Spezia erano arrivate in Liguria, mentre l’Empoli ha vinto una volta in casa e l’altra in trasferta. Per spezzare l’equilibrio, torniamo al 1996 e in Serie C per ricordare che l’Empoli vinse 2-1, portandosi così in vantaggio per tre vittorie a due (più cinque pareggi) negli ultimi dieci confronti conto Spezia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Spezia di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Empoli Spezia, in diretta sabato 9 aprile alle ore 15:00 dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I toscani sono reduci dalla sconfitta di misura subita nel derby contro la Fiorentina, gara terminata con il punteggio di 1-0. Per la squadra di Aurelio Andreazzoli, si è trattata della nona sconfitta in campionato, con i tre punti che mancano dallo scorso dicembre, in occasione della vittoria contro il Napoli. L’Empoli è comunque in una zona tranquilla di classifica, occupando la quattordicesima piazza con 33 punti.

Lo Spezia arriva alla gara del Castellani, dopo l’importante successo nello scontro salvezza contro il Venezia, in cui si è imposto con il punteggio di 1-0, grazie al gol di Gyasi. La squadra allenata da Thiago Motta, ha conseguito quindi la nona vittoria stagionale, portandosi al quindicesimo posto in classifica con 32 punti, uno in meno rispetto all’avversario odierno. La gara di andata, disputata a dicembre si è chiusa con un pareggio, 1-1 il risultato finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI SPEZIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Empoli Spezia, le quali scenderanno in campo nella gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Il tecnico dei toscani, Aurelio Andreazzoli, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-2-1. Il terminale offensivo sarà Pinamonti, supportato da Di Francesco e Bajrami. Questa la probabile formazione titolare dell’Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti.

L’allenatore spezzino, Thiago Motta, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Verde, Manaj e Gyasi dovrebbero formare il tridente d’attacco. Questa la probabile formazione titolare dello Spezia in vista della trasferta di Empoli: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Empoli Spezia di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la quadra di casa, con la vittoria dell’Empoli, abbinata al segno 1, quotata 2.00. Un eventuale pareggio tra le due compagini, proposto con segno X, è quotato 3.35. Il successo esterno dello Spezia, con il segno 2, è quotato 3.80.

