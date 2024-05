Video/ Spezia Palermo (1-0) gol e highlights: ci pensa Di Serio nel primo tempo! (Serie B, 1 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPEZIA PALERMO: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Picco lo Spezia sconfigge il Palermo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due compagini si affrontano senza alcun timore reverenziale come suggerito dal colpo di testa largo sul fondo di Soleri per i rosaneri già al 6′ e dall’immediata risposta di Verde che calcia invece alto al 9′. Lentamente i bianconeri del tecnico D’Angelo crescono e riescono pure a spezzare l’equilibrio al 16′ passando in vantaggio con la rete siglata da Di Serio. I compagni di quest’ultimo, Elia prima e Vignali poi, falliscono un paio di occasioni interessanti per firmare il raddoppio tra il 33′ ed il 40′.

Nel secondo tempo la squadra guidata da mister Mignani tentano di invertire il trend della gara rispetto a quanto accaduto in precedenza e ripartono con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio quando suonano la carica con Gomes al 57′ e soprattutto con Soleri al 63′. Nel finale della partita i siciliani non concretizzano uno spunto insidioso con Di Francesco al 79′ e gli Aquilotti provano dal canto loro a chiudere i conti con una giocata poco fortunata di Hristov all’80’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ivano Pezzuto di Lecce ha estratto il cartellino giallo per sette volte così da ammonire rispettivamente S. Esposito al 29′, Vignali al 65′ e Di Serio al 74′ fra i padroni di casa, Ranocchia al 70′, Mancuso all’87’, Di Francesco al 90′ ed Henderson al 90’+6′ tra gli ospiti. I tre punti derivati da questo successo valido per la trenteseiesima giornata del campionato cadetto permettono allo Spezia di raggiungere quota 40 mentre il Palermo resta immobile a 52 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

