DIRETTA SPEZIA LAZIO/ Video streaming tv: una storia breve ma stuzzicante

DIRETTA SPEZIA LAZIO: TESTA A TESTA

In attesa della diretta Spezia Lazio andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia. In realtà la storia di questa sfida racconta ben poco perché in casa dei bianconeri le due compagini si sono affrontate in sole due circostanze. La prima sfida risale al 5 dicembre 2020: il match, valevole per la decima giornata di Serie A, registrò il successo dei capitolini grazie alle reti di Immobile e Milinkovic-Savic, inutile ai fini del risultato il definitivo 1-2 siglato da Nzola.

Secondo e ultimo precedente è quello della scorsa stagione: il 30 aprile 2022 gara pirotecnica e ricca di polemiche, al triplice fischio 4-3 in favore della Lazio: vantaggio bianconero di Amian e pareggio di Immobile su calcio di rigore. Prima dell’intervallo nuovo vantaggio ligure con Agudelo. Nella ripresa il pareggio ospite con l’autogol di Provedel e, subito dopo, ancora Spezia avanti con Hristov. Nel finale il ribaltone della Lazio con il gol di Milinkovic-Savic e, in pieno recupero, il sigillo di Acerbi. (Giulio Halasz)

DIRETTA SPEZIA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Lazio sarà garantita su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Zona DAZN (214): in questo secondo caso, gli abbonati alla televisione satellitare dovranno aver sottoscritto un abbonamento anche alla piattaforma DAZN, che fornisce l’intero pacchetto del campionato di Serie A. Questo portale permette naturalmente la visione di Spezia Lazio in diretta streaming video a tutti i suoi clienti; dovrete dunque inserire i dati del vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BIANCOCELESTI LANCIATI!

Spezia Lazio si gioca in diretta allo stadio Picco, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 14 aprile: siamo nella 30^ giornata di Serie A 2022-2023, e per la squadra di Leonardo Semplici continua la lunga e difficile corsa verso la salvezza. Nell’ultimo turno lo Spezia ha raccolto un pareggio prezioso a Firenze, ma la vittoria del Verona ha diminuito il margine sul terzultimo posto: adesso sono appena 4 punti di vantaggio, dunque i liguri sanno bene di non poter fare sconti e dovranno provare necessariamente a vincere anche questa sera.

La Lazio invece vola: davvero senza più il doppio impegno Maurizio Sarri ha preso le misure, la vittoria contro la Juventus ha blindato ancor più il secondo posto in classifica e in termini generali la qualificazione alla prossima Champions League sembra davvero a portata di mano per i biancocelesti. Aspettando che la diretta di Spezia Lazio prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali della partita, iniziando come sempre dalle scelte dei due allenatori con le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LAZIO

Semplici deve fare i conti con la squalifica di Simone Bastoni, ma in vista di Spezia Lazio ha parecchi giocatori acciaccati. Nel suo 4-3-3 potrebbe trovare spazio Wisniewski come centrale di difesa insieme ad Ampadu, con Amian e Nikolaou come terzini e Dragowski in porta; a centrocampo invece vedremo Zurkowski agire sulla mezzala, Bourabia e Ekdal si divideranno i compiti di regia con il primo che dovrebbe partire centrale. Nel tridente, Daniel Maldini potrebbe essere titolare: il figlio d’arte opererebbe a sinistra, con Gyasi a destra e Nzola ovviamente da prima punta.

Sarri ha l’intera rosa a disposizione: a destra c’è il solito ballottaggio Hysaj-Manuel Lazzari, a sinistra invece dovrebbe giocare Marusic con Casale e Alessio Romagnoli a fare i centrali davanti a Provedel. Centrocampo classico, nel quale Cataldi sarà il playmaker basso e verrà supportato dai due interni Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto; nel tridente sappiamo essere tornato Immobile, dunque sarà lui a prendere posto come centravanti con Felipe Anderson a destra e Zaccagni, che ha raggiunto i 10 gol in questo campionato, a giostrare sull’altro versante.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Spezia Lazio possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per la 30^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,85 volte la vostra giocata.

