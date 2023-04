DIRETTA/ Fiorentina Spezia video streaming tv: striscia aperta per i gigliati

DIRETTA FIORENTINA SPEZIA: TESTA A TESTA

Cosa ci può dire la storia della diretta di Fiorentina Spezia? La Fiorentina è reduce da 4 vittorie consecutive contro lo Spezia da quando i liguri sono approdati in Serie A per la prima volta nella loro storia nel 2020. All’andata i Viola hanno vinto col punteggio di 2-1 in Liguria, ultimo precedente al “Franchi” tra le due squadre datato 31 ottobre 2021, anche in quel caso vittoria toscana di misura anche più larga, col punteggio di 3-0, stesso risultato della sfida del 19 febbraio 2021 a Firenze, mentre lo Spezia ha fatto risultato nell’incrocio con i Viola solo il 18 ottobre 2020, 2-2 casalingo sul neutro di Cesena.

Negli anni ’30 le due squadre si sono affrontate in 3 diversi campionati di Serie B. Lo Spezia ha fatto risultato in casa della Fiorentina solamente in una occasione, con il pareggio per 2-2 ottenuto il 9 ottobre 1938. In generale i liguri non hanno mai battuto la Fiorentina in un incontro ufficiale di campionato, né in casa né in trasferta. (agg. di Fabio Belli)

FIORENTINA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Fiorentina Spezia sarà visibile solamente su Dazn . Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile.

La visione della diretta Fiorentina Spezia è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn su smart tv, computer, smartphone, tablet e console.

TRASFERTA DIFFICILE PER I LIGURI

La diretta Fiorentina Spezia, partita in programma sabato 8 aprile alle ore 14:30, vede gli uomini di Italiano in una condizione strepitosa che ospiteranno i liguri, ben più in difficoltà. I toscani, considerando anche la Conference League, sono a dieci risultati utili consecutivi con ben nove vittorie a referto. La più recente è stata quella in casa dell’Inter, risolta dalla rete di Bonaventura ad inizio ripresa. Per i liguri montagne russe con una vittoria sempre contro i meneghini, un pari con la Salernitana e una sconfitta con il Sassuolo tra metà marzo e inizio aprile.

In casa la Fiorentina è arrivata a quota 22 in 14 partite con 19 gol fatti e altrettanti subiti, un computo totale che vale l’ottavo posto per rendimento casalingo. Nelle ultime quattro uscite, due europee e due in Serie A, la squadra gigliata ha solamente vinto. Più in difficoltà lo Spezia lontano dal proprio stadio come testimoniano le cinque partite più recenti che hanno portato solo 2 punti agli Aquilotti ovvero i pareggi conquistati tra Empoli e Udine.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Spezia vede i viola scendere in campo col 4-3-3. Guantoni affidati a Terracciano, quartetto arretrato con Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi a completare la muraglia. Bonaventura, reduce dal gol con l’Inter, sarà la mezzala destra con Mandragora al centro e Barak a sinistra. Gonzalez, Cabral e Ikoné il tridente d’attacco.

Risposta spezzina con il modulo 4-2-3-1. In porta l’ex Dragowski, difesa composta da Amian, Caldara, Ampadu più Nikolaou. In mediana Bourabia-Ekdal con la batteria di trequartisti Gyasi, Maldini e Agudelo a supportare Nzola, unica punta e capocannoniere della squadra.











