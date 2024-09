DIRETTA PRO VERCELLI LECCO: I PIEMONTESI VOGLIONO RISCATTARSI DAL DERBY PERSO

Scenderà in campo alle 20,45 di sabato 28 settembre 2024 la diretta Pro Vercelli Lecco valida per la settima giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre cercano punti per migliorare la loro classifica e trovare una continuità che ancora manca.

In cerca di riscatto la Pro Vercelli che arriva dalla sconfitta nel derby contro il Novara che ha amplificato il periodo di crisi dei piemontesi. Punta ancora in alto il Lecco di Baldini che cerca i tre punti per rilanciare ulteriormente la sua classifica.

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pro Vercelli Lecco sarà necessario abbonarsi a Sky che trasmetterà in esclusiva la Serie C insieme al servizio streaming di NOW TV. Come di consueto, sarà possibile seguire questa partita anche con la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento del match.

PRO VERCELLI LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni per capire quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in vista di questa partita. Cannavaro continuerà con il suo 3-5-2 con Comi e Schenetti in attacco e chiamati ad una svolta offensiva dopo una serie di brutte partite. Pino e Iezzi rischiano la panchina in favore dei più difensivi Carosso e Rutigliano.

4-3-1-2 per il Lecco di Francesco Baldini che punterà sulla centralità di Gallo sulla trequarti per illuminare l’azione offensiva. Galeandro e Sipos saranno le due punte con Ilari e Louakima chiamati ad inserirsi dal centrocampo.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Abbastanza incerto appare il pronostico sulla diretta Pro Vercelli Lecco secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 2,40, ma le differenze sono minime perché abbiamo poi a 2,90 il segno X in caso di pareggio e infine a 3,00 volte la posta in palio il segno 1, naturalmente a indicare la vittoria casalinga della Pro Vercelli.