Diretta Spezia Salernitana/ Streaming video DAZN: Italiano vuole i 3 punti (Serie B)

Spezia Salernitana, diretta dall’arbitro Massimi, è la partita in programma oggi, domenica 29 dicembre 2019 tra le mura del Picco: fischio d’inizio previsto alle ore 15,00. Nella 19^ giornata di Serie B, l’ultima del turno di andata del campionato cadetto, il calendario ci propone la diretta tra Spezia e Salernitana, big match tutto da vivere in terra ligure, dove lo spettacolo ci pare assicurato. I bianconeri come anche i granata, benché stiano vivendo momenti diversi, hanno però ben voglia di ottenere i tre punti in palio e di dare seguito alla buona striscia di risultati con cui stanno chiudendo questa prima parte della stagione. Classifica alla mano ricordiamo infatti che lo Spezia, pur alla sola 14^ piazza della classifica è al quinto risultato utile di fila, dopo anche il pareggio ottenuto con l’Entella nel Boxing day: La Salernitana occupa invece l’ottava posizione, ma pure è di ritorno da due successi su Crotone e Pordenone e un pari con l’Empoli, risultati che hanno dato ben coraggio alla formazione di Ventura dopo qualche scivolone di troppo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Spezia Salernitana in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

Per le probabili formazioni della diretta tra Spezia e Salernitana, non ci sorprenderebbe se i due tecnici ci riservassero qualche novità nell’11 di partenza, considerato che il campionato cadetto è sceso in campo solo tre giorni fa. In ogni caso lo Spezia di Italiano oggi pomeriggio sarà privo di Erlic, che ha rimediato un rosso diretto nel derby ligure solo nella precedente giornata di campionato. Pure nel 4-3-3 non mancheranno in difesa Ferrer, Capradossi e Ramos, come pure Scuffet tra i pali che ha ben fatto contro l’Entella. Per la Salernitana, Ventura dovrebbe scegliere ancora il 3-1-4-2 già visto contro il Pordenone e qui rimangono irrinunciabili Djuric e Kiyine, autori del poker contro i ramarri. Occhio poi a Gondo come punta e al trittico Cicerelli-Akpa Akrpo-Lombardi che dovrebbe completare la mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Spezia e Salernitana non è semplice fissare un pronostico netto: il fattore campo ci parla dei liguri, ma la classica vede avanti i granata: in ogni caso sarà una sfida ricca di spettacolo. Per gli appassionati ricordiamo però che il portale di scommesse snai per l’1×2 di partenza ha fissato a 1,90 il successo dei bianconeri contro il più elevato 4,25 dei granata: il pari vale la quotazione di 3,20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA