DIRETTA/ Spezia Salernitana (risultato finale 1-1): Shomurodov la pareggia!

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA (RISULTATO FINALE 1-1) FISCHIO FINALE

Termina con il triplice fischio dell’arbitro la diretta di Spezia Salernitana, gara che ha riservato nel finale una bellissima sorpresa per i tifosi casalinghi. Al settantesimo infatti, un errore da matita rossa per la difesa campana che no riesce nel disimpegno, regalando a pochi metri dalla porta il pallone a Shomurodov che non si fa pregare. Trovando il gol dello Spezia, la Salernitana non è più riuscita a tornare nell’area di rigore dello Spezia.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Anzi i padroni di casa hanno tentato l’assedio e cercato addirittura di ribaltare il risultato. La scelta di schierarsi in maniera più difensiva non ha aiutato in nessun modo la Salernitana, che senza un appiglio come Piatek, faticava a tenere il pallone su, e questo ha fatto pagare le conseguenze alla fine. (agg. Gianmarco Mannara)

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-1): SI SBADIGLIA

Riprende la diretta di Spezia Salernitana, avvio di gara in fotocopia di quello che abbiamo visto nella precedente frazione di gioco, purtroppo nonostante i cambi risulta difficile tramite il gioco areo trovare spazi per bucare il portiere avversario. Sousa poi decide di cambiare la sua unica punta per il centrocampista Maggiore, sinonimo quindi di voler difendere di più.

Una scelta azzardata. Soprattutto quando manca cosi tanto da giocare, visto che invece i cambi dello Spezia sono più a trazione anteriore, la possibilità di subire un gol sono molte anche se l’intento della Salernitana è di addormentare la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo in questa diretta di Spezia Salernitana, gara chiusa con pochi spunti di azioni pericolose se escludiamo la facilità con cui entrambe le squadre producono cross dalla fascia. Infatti le due compagini, da una parte con Gyasi, dall’altra con Candreva, arrivano sul fondo crossando in mezzo con molta facilità. Il problema è che non c’è mai qualcuno a ricevere.

Infatti entrambe le squadre concedono qualcosa sugli esterni, concentrando il lavoro difensivo sulla ricezione del cross, questo provoca un numero esagerato di cross, ma nessuno di essi risulta davvero pericoloso visto che le marcature in area sono molto più strette di quanto non dovrebbero essere. Arriva infine la rete, nella porta sbagliata, di Mattia Caldara, Salernitana dunque in vantaggio (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-0): VENTI MINUTI DI FUOCO

Inizia la diretta di Spezia Salernitana, gara valevole per la Serie A e uno scontro salvezza per entrambe le squadre che non stanno vivendo un bel periodo. La cura di Sousa sembra aver fatto bene ai campani, che da quando l’allenatore ex Juve siede sulla panchina, riescono ad arrivare al gol con molta più facilità. Infatti in questi primi venti minuti l’occasione più pericolosa l’hanno avuta proprio gli ospiti, con un corner.

Il tentativo si è concluso con un nulla di fatto ma anche sulla sponda dello Spezia si spreca troppo, un ottimo cross di Gyasi infatti non trova la testa di nessun compagno dentro l’area di rigore, questo costringe i padroni di casa a tentare di giocare la palla a terra, ma la Salernitana è brava a recuperare e a ripartire. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Tra poco inizierà la diretta di Spezia Salernitana e questo è il momento ideale per approfondire il discorso legato alle statistiche. I liguri sono una squadra prettamente orientata verso la raccolta di punti attraverso il fattore casa avendone raccolti il doppio proprio al Picco (16 a 8). Interessante vedere come 15 gol su 23 sono stati messi a segno nel primo tempo, subendo un maggior numero di reti nella ripresa (26 a 17). Discorso molto simile per la Salernitana con 16 punti messi a referto in casa contro gli 11 in trasferta, con uno score di 19 marcature a 12 in favore dei match casalinghi e sette reti in più incassate una volta allontanati da Salerno.

Se lo Spezia tende a segnare nel primo tempo, i campani prediligono usufruire della ripresa per andare a segno (19 a 12). Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Spezia Salernitana comincia! SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Kovalenko; Gyasi, Shomurodov, Verde. Allenatore: Leonardo Semplici SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber. Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore: Paulo Sousa (Aggiornamento di Christian Attanasio)

SPEZIA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Salernitana sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Sergio Floccari. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

SPEZIA SALERNITANA: I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Spezia Salernitana, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Picco” di La Spezia. Liguri e campani si sono scontrati nove volte: bilancio che parla di otto vittorie dei padroni di casa e di un pareggio. Ciò significa che i granata proveranno oggi a strappare il primo successo.

La prima sfida risale al 21 settembre 2005, un netto 4-0 in favore dello Spezia nella seconda giornata del campionato di Lega Pro. L’unico pareggio, invece, è quello del 26 agosto 2016, 1-1 scandito dalle reti siglate da Rosina e Nenè nella prima giornata del campionato cadetto. Il match con più gol segnati, infine, è dell’1 febbraio 2016, 3-1 per i bianconeri con i gol di Vignali, Calaiò e Sciaudone dopo il momentaneo vantaggio firmato da Coda. (Giulio Halasz)

SPEZIA SALERNITANA: CHI PERDE RISCHIA

Spezia Salernitana, in diretta alle ore 15.00 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio “Picco” di La Spezia, è una gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Dopo la sosta le due squadre tornano in campo per agguantare la salvezza: uno scontro diretto in cui chi vince può compiere un decisivo passo verso il mantenimento della categoria, mentre chi perde rimane invischiato nella lotta. Soprattutto se, a lasciarci le penne, dovesse essere lo Spezia che ha tre punti in meno della Salernitana e vede un Hellas Verona minaccioso alle spalle.

SPEZIA SALERNITANA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Spezia Salernitana. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Semplici dovrà rinunciare allo squalificato Nzola, fermato dal giudice sportivo dopo l’ultimo turno. Al suo posto occasione per Shomurodov mentre Maldini, non al meglio della condizione, sarà al massimo in panchina.

In gruppo dopo i rispettivi infortuni, invece, Holm e Bastoni con quest’ultimo che rileverà l’infortunato Reca. In casa Salernitana, invece, peserà l’assenza per infortunio di Mazzocchi che verrà rilevato da Sambia sulla corsia destra. In mezzo al campo in tre per due posti: Bohinen, Maggiore e Coulibaly. Fazio e Troost-Ekong sono a disposizione ma dovrebbero partire dalla panchina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Spezia Salernitana. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.30, il pareggio è dato a 3.30 mentre la vittoria ospite paga 3.20 volte la posta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA