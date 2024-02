Video/ Reggiana Sudtirol (1-1) gol e highlights: Odogwu risponde a Pieragnolo (27 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA SUDTIROL (1-1): LA PARTITA

Reggiana e Sudtirol si dividono la posta in palio grazie a due reti siglate nella ripresa. Nel primo tempo le due compagini pensano a non scoprirsi e le emozioni latitano. La gara vive di iniziative personale che non vanno a buon fine. Nel finale di prima frazione Davi calcia da fuori area, Bardi blocca senza problemi.

Il match si accende nella ripresa ed arrivano finalmente i gol. Odogwu riceve la palla in area e calcia, la sfera termina fuori. Odogwu riceve la palla in area e calcia, la sfera termina fuori. Girma serve Pieragnolo che dal lato sinistro calcia e non lascia scampo a Poluzzi. Casiraghi calcia ma trova la respinta con i piedi di Bardi, Odogwu a porta vuota sigla. Ciervo apre per Cagnano che calcia da fuori area, grande risposta di Bardi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA SUDTIROL (1-1): IL TABELLINO

Marcatori: Pieragnolo (R) al 63′, Odogwu (S) al 72′

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Cigarini (Kabashi al 74′), Pieragnolo; Portanova (Blanco al 60′), Girma (Melegoni al 74′); Pettinari (Gondo al 60′). A disposizione: Sposito, Satalino, Rozzio, Reinhart, Libutti, Okwonkwo, Antiste, Pajac, Melegoni, Kabashi. Allenatore: Nesta.

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi, El Kaouakibi (Molina al 59′), Scaglia, Cagnano, Masiello, Tait (Peeters al 84′), Arrigoni, Kurtic (Mallamo al 59′), Davi, Casiraghi (Ciervo al 83′), Merkaj (Odogwu al 46′). A disposizione: Drago, Broh, Rauti, Cisco, Kofler, Giorgini, Lonardi. Allenatore: Valente.

Arbitro: Giacomo Camplone. Assistente I: Valerio Colarossi. Assistente II: Fabrizio Aniello Ricciardi. IV Ufficiale: Stefano Milone. Var: Marco Serra. Avar: Salvatore Longo.

Note: Ammoniti Portanova (R) al 22′, Arrigoni (S) al 36′, Mallamo (S) al 68′, Pieragnolo (R) al 90′ + 5′.

