DIRETTA SPEZIA SUDTIROL, DUE SQUADRE MOLTO LONTANE IN CLASSIFICA

La diretta Spezia Sudtirol è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia come partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. I bianconeri stanno volando alto posizionando al terzo posto solitario con 27 punti guadagnati fino a qusto momento della stagione, distanti una lunghezza dal Sassuolo e ad appena tre punti dalla capolista Pisa. Così come le squadre che le stanno di fronte, anche gli Aquilotti vorrebbero proseguire la striscia di risultati utili consecutivi maturata nelle scorse settimane così da agganciare proprio i nerazzurri.

I liguri hanno quindi bisogno di una combinazione di risultati per poter raggiungere subito la vetta ed un discorso simile potrebbe valere pure per il Sudtirol, con i biancorossi che si trovano però in diciottesima posizione. Gli ospiti hanno conquistato 13 punti, al pari di Salernitana e Carrarese che guidano il gruppetto con una miglior differenza reti, ma la possibilità di lasciare la zona retrocessione rimane viva se si pensa che il Cosenza, il Modena e la Reggiana distano appena un punto di distacco.

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter seguire la diretta Spezia Sudtirol con i propri occhi senza doversi recare allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento valido per DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Se si vorrà vedere la diretta Spezia Sudtirol streaming bisognerà dunque collegarsi sul sito ufficiale dal browser sul proprio pc oppure utilizzare l’applicazione dedicata su smart phone e tablet.

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo adesso di indovinare quali saranno le scelte prese dai due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali della diretta Spezia Sudtirol del campionato cadetto tramite la presa in esame delle probabili formazioni. Per i bianconeri di casa si prospetta la riconferma da parte di mister D’Angelo degli undici che hanno battuto la Juve Stabia e dunque 3-5-2 con Gori in porta, Hrstov, Mateju e Bertola in difesa, Wisniewski, S. Esposito, Nagy, Candelari ed Elia a centrocampo, F. Esposito e Di Serio in attacco.

Il tecnico Marco Zaffaroni potrebbe invece modificare qualcosa rispetto al 5-4-1 ammirato nelle ultime uscite dopo le due sconfitte consecutive registrate recentemente schierando in campo Drago tra i pali, Rover, Kofler, Pietrangeli, Masiello, Davi sulla linea di difesa, Kurtic, Arrigoni, Molina e Zedadka a centrocampo e Merkaj unica punta.

DIRETTA SPEZIA SUDTIROL, LE QUOTE

Infine, proviamo ad analizzare insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per l’esito finale della diretta Spezia Sudtirol che si gioca come quattordicesimo turno della Serie B e tentiamo dunque di conoscerne il pronostico. Se prendiamo in esame quanto offerto ad esempio da Snai, possiamo individuare i padroni di casa come assoluti favoriti per il successo con l’1 fissato infatti a 1.80. Gli ospiti invece hanno poche possibilità di tornare a casa con i tre punti in tasca a giudicare dal 2 dato appunto a 4.75 mentre andrebbe tenuto d’occhio l’eventuale pareggio, con l’x indicato a 3.20. La pensano praticamente allo stesso modo pure Betflag, Lottomatica e Goldbet che danno però il pari a 3.25.