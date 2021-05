Diretta Spezia Torino/ Streaming video tv: spareggio, chi vince si salva! (Serie A)

DIRETTA SPEZIA TORINO: SI DECIDE TUTTO?

Spezia Torino, che è in diretta dallo stadio Picco alle ore 15:00 di sabato 15 maggio, va in scena per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Chi vince è salvo: i risultati del turno infrasettimanale hanno accoppiato le due squadre a quota 35 punti in classifica, +4 sul Benevento. Il Torino, che ha clamorosamente perso 7-0 in casa contro il Milan, ha un’altra speranza che è quella del recupero contro la Lazio, in questo senso questa sera dovrà fare il tifo per la Roma che, battendo i biancocelesti, toglierebbe loro le ultime motivazioni per mercoledì.

Lo Spezia sa invece di dover chiudere il discorso quanto prima: è stato prezioso il pareggio di Marassi contro la Sampdoria, ma i bianchi hanno ancora il fiatone e vogliono archiviare la pratica festeggiando quello che sarebbe un grande traguardo. Aspettando che la diretta di Spezia Torino prenda il via, proviamo ora a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni che sono attese in una partita delicatissima qui al Picco.

DIRETTA SPEZIA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Torino verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: la partita dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento che dovranno accedere al loro decoder, o in alternativa potranno seguire questo match con il servizio di diretta streaming video. Il quale non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone così da utilizzare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TORINO

Vincenzo Italiano cambia per Spezia Torino? Possibile: già eventualmente in difesa, con Marchizza che potrebbe giocare a sinistra. In porta andrà Provedel, poi Ferrer terzino destro e coppia centrale formata da Ismajli e Terzi; a centrocampo sono pronti a tornare Matteo Ricci ed Estevez, dunque l’unico confermato in mediana rispetto a mercoledì sera dovrebbe essere Maggiore che farà una delle due mezzali; Nzola potrebbe essere in campo come attaccante centrale, ci sarà Gyasi sulla corsia destra mentre sull’altro versante è confermato il ballottaggio Verde-Saponara, con il primo che resta favorito. Il Torino non ritrova Nkoulou, che ha scontato la squalifica ma non è al massimo: in difesa allora si va verso la conferma del terzetto Lyanco-Bremer-Buongiorno a protezione di Sirigu, mentre verrà stravolto il resto della formazione. Sicuramente Belotti tornerà a far parte della squadra titolare, con lui in attacco ci sarà uno tra Zaza e Sanabria; avremo poi Vojvoda e Ansaldi a percorrere le fasce laterali, con una linea mediana nella quale Mandragora e Rincon terranno i fili della manovra. Verdi potrebbe fare un passo avanti e giocare trequartista, con il 3-5-2 invece possibilità per Lukic o Gojak.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Spezia Torino: vediamo subito cosa ci dicono le quote ufficiali per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita pari a 3,25 volte quanto puntato; il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 2,90 volte l’importo investito, infine questo bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 2,45 volte la giocata per il segno 2, che regola il successo della formazione ospite.



