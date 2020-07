Diretta Spezia Venezia/ Streaming video DAZN: liguri per la promozione (Serie B)

Spezia Venezia è in diretta dallo stadio Picco, e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio: per la 35^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 i liguri hanno una bella occasione per restare in corsa per la promozione diretta. Il calendario ha giocato a favore della squadra di Vincenzo Italiano, che nel turno precedente ha vinto a Livorno: in questo modo ha recuperato il terzo posto in classifica scavalcando il Pordenone, e ora punta il Crotone che però dista 5 lunghezze. Servirà vincere, e sperare che gli squali rallentino il passo: salire subito in Serie A potrebbe incredibilmente diventare una realtà. Il Venezia invece deve evitare i playout: il pareggio interno contro il Pescara non è stato esattamente il risultato sperato, ma se non altro i lagunari sono padroni del loro destino anche se nella trasferta di questa sera non parte esattamente con i favori del pronostico. Ora dunque vediamo in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco: aspettando che la diretta di Spezia Venezia prenda il via, leggiamo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Venezia sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VENEZIA

In Spezia Venezia torna Nzola, che era squalificato: potrebbe prendersi la maglia di prima punta in luogo di Gudjohnsen, con la conferma di Mastinu (matchwinner a Livorno) e Gyasi come esterni del tridente. A centrocampo invece sarà Acampora a condurre le operazioni; tra Bartolomei e Maggiore uno potrebbe rimanere in panchina così che Luca Mora si riprenda la maglia da titolare, possibili cambi anche in difesa dove Vignali e Juan Ramos (o Simone Bastoni) sono in competizione per i posti da terzini con Ferrer e Luigi Vitale, a protezione di Scuffet possibile ritorno di Marchizza, che sostituirebbe Erlic al fianco di Terzi.

Vita dura per Alessio Dionisi, che ha ben tre squalificati: a centrocampo mancano Caligara e Fiordilino, in attacco Montalto. Dunque, si preparano a giocare Franco Zuculini in mezzo (con due tra Vacca, Maleh e Suciu) e Monachello, favorito su Zigoni per affiancare Longo; Firenze invece contende un posto da titolare ad Alessandro Capello sulla trequarti, in difesa non dovrebbe cambiare nulla con Lakicevic e Marino sempre sugli esterni, a formare la coppia centrale saranno invece Modolo e Ceccaroni con Lezzerini che giocherà tra i pali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA