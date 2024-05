Diretta/ Spezia Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (10 maggio 2024, Serie B)

DIRETTA SPEZIA VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci allora arrivati alla diretta di Spezia Venezia: due squadre che si giocano tutto in questo finale di stagione regolare. Lo Spezia rischia il doppio salto all’indietro: sarebbe un clamoroso esito per una squadra che farebbe addirittura peggio di Spal e Benevento, che se non altro dopo l’avventura nel massimo campionato avevano resistito almeno due e una stagione, rispettivamente, in cadetteria prima di tornare in terza divisione. Spezia che con Luca D’Angelo alla guida ha ottenuto 31 punti in 24 giornate: in precedenza Massimiliano Alvini ne aveva fatti 17 in 14 turni, la situazione dunque è migliorata anche se non certo in maniera sensibile.

Il Venezia invece punta ancora la promozione in Serie A: l’ultima è avvenuta con Paolo Zanetti attraverso i playoff ed era stato un esito a sorpresa, stavolta invece i lagunari avevano forti ambizioni e infatti sono stati costantemente in corsa per il secondo posto, che ora rischia di sfuggire di mano. Attenzione però alla squadra veneta nei playoff, perché certamente sarebbe un osso duro per tutti. Adesso invece ci dobbiamo concentrare sull’attualità perché finalmente è arrivato il momento di giocare, mettiamoci comodi perché la diretta di Spezia Venezia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPEZIA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Spezia Venezia sarà visibile sui canali di DAZN e Sky o sulle piattaforme di streaming NOW TV e Sky GO per chi volesse seguire l’ultima giornata di Serie B anche lontano da casa. In alternativa si potrà seguire con noi la diretta testuale con aggiornamenti costanti sullo svolgimento della partita.

TESTA A TESTA

Sfida che trova la sua prima traccia nella stagione 2002/2003 quella della diretta Spezia Venezia e che sarà decisiva per le sorti delle due squadre impegnate. Il 25 agosto 2002 è la data esatta della prima sfida tra le due che si affrontarono in Coppa Italia a Venezia con i padroni di casa capaci di vincere per 2 a 1 contro i liguri. Per vedere la prima partita valida per la Serie B bisogna andare indietro nel tempo fino alla stagione 2017/2018 quando, il 15 settembre 2017, Venezia e Spezia pareggiarono per 0 a 0. Bisogna aspettare il girone di ritorno per vedere il primo Spezia Venezia della storia e assistere ad un altro pareggio.

Questa volta il risultato si fermò sull’1 a 1 con le reti di Pinato e Granoche. In questa stagione, Spezia e Venezia si sono già affrontate due volte ossia nella gara d’andata e in Coppa Italia. L’andata in Serie B terminò con il sigillo del solito Pohjanpalo mentre in Coppa Italia riuscì ad imporsi lo Spezia ai calci di rigore dopo il 2 a 2 dei tempi regolamentari. (Agg. di Andrea Marino)

PUNTI PESANTISSIMI!

La posta in palio è altissima nella diretta Spezia Venezia di Serie B che chiuderà la stagione regolare delle due squadre impegnate. Al Picco di La Spezia le due squadre si sfideranno in una partita che vale il presente e il futuro con calcio d’inizio fissato alle 20.30 in contemporanea con gli altri campi della B. I liguri si giocano la permanenza in Serie B senza passare dai playout. La classifica parla di un 15esimo posto a quota 41 che tiene a distanza di un solo punto la Ternana in piena zona playout.

Si gioca la promozione in Serie A, invece, il Venezia di Vanoli che si presenterà a La Spezia con un solo risultato disponibile. La vittoria per 2 a 1 nell’ultima giornata contro la Feralpi Salò e il pareggio del Como a Modena ha lasciato aperte le speranze di promozione diretta dei veneti che dovranno vincere contro lo Spezia sperando in un pareggio o una sconfitta dei lombardi.

SPEZIA VENEZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Potrebbero valere una stagione le scelte dei due allenatori, perciò, analizziamo le probabili formazioni della diretta Spezia Venezia. D’Angelo dovrà fare a meno dello squalificato Nikolaou in difesa e dovrebbe lasciare spazio a Vignali. A centrocampo il punto fermo è Esposito e, di fianco a lui, dovrebbero agire Nagy e Bandinelli con Jagiello che potrebbe a sorpresa trovare minuti importanti.

Vanoli avrà tutta la squadra a disposizione con un Pohjanpalo in grandissima forma e autore di una doppietta contro la Feralpi Salò. Alle spalle del finlandese potrebbero completare il centrocampo Busio, Tessmann e Lella. Ballottaggio anche in attacco con Pierini e Gytkjaer in lotta per la maglia da titolare nell’attacco a due.

SPEZIA VENEZIA, LE QUOTE

Analizziamo le quote della diretta Spezia Venezia seguendo le proposte presentate da Eurobet.it: la partita si presenta come molto equilibrata e vede l’1 in favore dei liguri a 2,35 contro il 2 per i veneti a 2,85. Più alta la quota del pareggio X che sale a 3,25.











