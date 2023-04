DIRETTA/ Sporting Lisbona Juventus video streaming tv: l’arbitro è François Letexier

DIRETTA SPORTING LISBONA JUVENTUS: L’ARBITRO

La diretta di Sporting Lisbona Juventus sarà diretta dall’arbitro francese Francois Letexier, con assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale sarà Stephanie Frappart, mentre al Var ci sarà l’olandese Pol van Boekel, affiancato da Rob Dieperink. Un arbitro giovane ma comunque con grande esperienza: il 33enne di Bedee è arbitro FIFA dal 2017 e ha già dimostrato di saper gestire i grandi match senza alcun timore reverenziale.

In questa stagione ha già arbitrato quattro partite di Champions League, due partite di Europa League e due partite di Nations League. In Francia, in Ligue 1, ha totalizzato diciassette presenze con all’attivo 69 cartellini gialli, 3 cartellini rossi e 8 rigori assegnati. In questa stagione non ha mai arbitrato la Juventus, ma lo Sporting Lisbona sì: nella gara contro il Midtjylland terminata 1-1. (Aggiornamento di MB)

SPORTING LISBONA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Sporting Lisbona Juventus, ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Sporting Lisbona Juventus in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

SPORTING LISBONA JUVENTUS: AD ALLEGRI SERVE

La diretta Sporting Lisbona Juventus, in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00, vede i bianconeri dover custodire gelosamente il vantaggio ottenuto a Torino. All’andata infatti il gol di Gatti ha permesso alla Vecchia Signora di assicurarsi un minimo ma comunque importante vantaggio sui biancoverdi, chiamati alla rimonta in vista del ritorno. Si tratta inoltre dell’unico quarto di finale con entrambe squadre reduci dalla Champions League.

I portoghesi erano infatti arrivati terzi nel Gruppo D finendo alle spalle di Tottenham e Francoforte, ma davanti al Marsiglia seppur di un punto. Lo Sporting Lisbona, retrocessa a quel punto in Europa League, ha dovuto riprendere dai sedicesimi dove ha superato l’ostacolo Midtjylland e successivamente l’Arsenal agli ottavi dopo un’estenuante sfida terminata ai calci di rigore vinti a Londra. Come detto anche la Juventus è arrivata terza in Champions League, superando in classifica solo il Maccabi Haifa e terminando dietro a Benfica e PSG. Nella seconda competizione europea per importanza i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto complessivamente 4-1 col Nantes e 3-0 il Friburgo in una gara tutta bianconera.

SPORTING LISBONA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAIZONI

Le probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Juventus vedono i portoghesi mettersi in campo col 3-4-3. Adán in porta, St. Juste-Inácio-Coates poco più avanti a formare il pacchetto arretrato. A centrocampo folta presenza con Esgaio, Gonçalves, Morita e Santos disposti sulla linea centrale mentre Edwards, Chermiti e Trincão compongono il tridente offensivo.

I bianconeri rispondono con il 3-5-1-1. Dovrebbe tornare Szczesny con Perin pronto eventualmente a sostituirlo prima del fischio d’inizio. Gatti, Bremer e Danilo saranno verosimilmente i tre difensori mentre Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic formano la muraglia di centrocampo. Esperienza e talento davanti con Di Maria trequartista e Vlahovic unica punta.

