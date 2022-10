Diretta Sporting Lisbona Marsiglia/ Streaming video tv: scontro diretto (Champions)

DIRETTA SPORTING LISBONA MARSIGLIA: PARTITA COMBATTUTA!

Sporting Lisbona Marsiglia, partita diretta dall’arbitro spagnolo Alejandro Hernández, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 12 ottobre 2022: all’ Estádio José Alvalade di Lisbona siamo in campo per la quarta giornata del gruppo D di Champions League 2022-2023. Uno scontro diretto per la fase ad eliminazione diretta in quello che è forse il girone più equilibrato, con Tottenham e Eintracht Francoforte.

Il Marsiglia di Igor Tudor è a quota 3 punti, mentre lo Sporting Lisbona di Amorim è a quota 6 punti. Otto giorni fa si è giocato lo scontro diretto, vinto 4-1 dalla compagine francese: dopo il vantaggio ospite di Trincao, poker biancazzurro con Sanchez, Harit, Balerdi e Mbemba.

DIRETTA SPORTING LISBONA MARSIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sporting Lisbona Marsiglia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA MARSIGLIA

Tudor e Amorim in questi minuti stanno valutando gli ultimi ballottaggi del caso, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Marsiglia. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine di casa, schierata con il consueto 3-4-3: Israel, Goncalo Ignacio, St. Juste, Reis, Esgaio, Morita, Ugarte, Santos, Pedro Goncalves, Edwards, Trincao. Stesso schieramento per la compagine transalpina: Lopez, Mbemba, Bailly, Balerdi, Clauss, Veretout, Guendouzi, Tavares, Under, Sanchez, Harit.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sporting Lisbona Marsiglia sorridono alla compagine lusitana. L’1-X-2 è leggermente sbilanciato verso i biancoverdi, scopriamo i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria dello Sporting Lisbona è data a 2,20, il pareggio è quotato 3,50, mentre la vittoria del Marsiglia è data a 3,10. I bookmakers sono fiduciosi, ci saranno diversi gol: l’Under 2,5 è a 2,00, mentre l’Over 2,5 è a 1,72. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.

