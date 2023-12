DIRETTA/ Sporting Lisbona Sturm Graz (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (14 dicembre 2023)

DIRETTA SPORTING LISBONA STURM GRAZ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Sporting Lisbona Sturm Graz sta davvero per cominciare, la partita vale per il gruppo dell’Atalanta (che però è ormai certa del primato), ma adesso analizziamo il rendimento dei portoghesi e degli austriaci finora nel girone D della Europa League 2023-2024. I padroni di casa dello Sporting Lisbona finora vantano due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta nel gruppo, per un totale naturalmente di 8 punti in classifica e la certezza del secondo posto: la differenza reti è uguale a +1, perché i lusitani hanno segnato sette gol ma ne hanno pure incassati sei nelle cinque precedenti uscite europee.

Lo Sturm Graz invece ha il terzo posto come obiettivo massimo, perché fino a questo momento ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, per un totale logicamente di 4 punti in classifica, mentre la differenza reti è in territorio negativo (-2), perché lo Sturm Graz ha segnato quattro gol e ne ha incassati però sei finora in Europa League. Finora i numeri, che possono essere molto interessanti: adesso tuttavia è meglio cedere la parola al campo, perché inizia la diretta di Sporting Lisbona Sturm Graz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPORTING STURM GRAZ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Sporting Sturm Graz potrà essere seguita su Sky sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SPORTING LISBONA STURM GRAZ: AUSTRIACI PER IL TERZO POSTO

Sporting Sturm Graz, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona sarà una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Austriaci in campo per cercare di riacciuffare un posto ai play off di Conference, attraverso il terzo posto nel girone, che si è complicato dopo la sconfitta interna contro il Rakow, con i polacchi che al momento affiancano a quota 4 punti lo Sturm Graz.

Lo Sporting dopo il pareggio in casa dell’Atalanta non ha più grosse velleità di classifica, i portoghesi sono sicuri del secondo posto del girone e impossibilitati di raggiungere il primato, quindi lo Sturm Graz potrebbe approfittare sul piano delle motivazioni della situazione anche se l’Alvalade resta uno dei campi più difficili da affrontare, non per niente l’Atalanta vincendo in casa dello Sporting ha messo le basi per il primato nel girone.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING STURM GRAZ

Le probabili formazioni della diretta Sporting Sturm Graz, match che andrà in scena all’Estadio José Alvalade di Lisbona. Per lo Sporting, Ruben Amorim schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Eduardo Quaresma, Luis Neto, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Essugo, Hjulmand, Nuno Santos; Geny Catamo, Paulinho, Trincao. Risponderà lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg; Prass, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Horvat; Sarkaria, Jatta.

SPORTING STURM GRAZ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sporting Sturm Graz, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Sporting con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l'eventuale successo dello Sturm Graz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











