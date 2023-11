DIRETTA/ Atalanta Sporting (risultato 0-0) video streaming tv: c’è Lookman! (Europa League, 30 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA SPORTING LISBONA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Atalanta Sporting Lisbona. Il girone D della Europa League cosa ci ha detto nelle precedenti quattro giornate per la Dea bergamasca e per la formazione portoghese? Per quanto riguarda l’Atalanta, il cammino europeo dei nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini è stato quasi perfetto fino a questo momento, con 10 punti in classifica che sono evidentemente il frutto di tre vittorie più un pareggio senza alcuna sconfitta, con sette gol segnati a fronte di solo tre incassati, per una differenza reti pari a +4.

Quanto allo Sporting Lisbona, i titolati ospiti portoghesi finora vantano due vittorie, un pareggio e una sconfitta nel gruppo, per un totale naturalmente di 7 punti in classifica: in questo caso la differenza reti è uguale a +1, perché i lusitani hanno segnato sei gol ma ne hanno pure incassati cinque nelle quattro precedenti uscite europee. Adesso però basta numeri, anche se possono aiutarci a descrivere le due squadre: leggiamo le formazioni ufficiali di Atalanta Sporting Lisbona, poi la partita comincia! ATALANTA: Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Hateboer, de Roon, Éderson, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pašalić, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo, Miranchuk, Cisse. Allenatore: Gian Piero Gasperini. SPORTING LISBONA: Adán, Diomande, St. Juste, Gonçalo Inacio, Ricardo Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Gyökeres, Trincão. A disposizione: Israel, Diogo Pinto, Coates, Edwards, Nuno Santos, Luis Neto, Dário Essugo, Paulinho, Catamo, Eduardo Quaresma, Afonso Moreira. Allenatore: Rúben Amorim. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Atalanta Sporting Lisbona potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

ASSALTO AL PRIMATO

Atalanta Sporting Lisbona, in diretta giovedì 30 novembre 2023 alle ore 18.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’Atalanta si trova in cima al Girone D dell’Europa League, con 10 punti ottenuti nelle prime 4 giornate. La squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato tre vittorie su quattro partite nella competizione, ottenendo l’unico pareggio sul campo dello Sturm Graz il 26 ottobre scorso. Nonostante un momento di forma delicato, con l’unica vittoria nelle ultime quattro partite arrivata in Europa League (1-0 contro lo Sturm Graz in casa), gli atalantini rimangono contendenti per il quarto posto in campionato. In attacco, Scamacca è pronto dal primo minuto, mentre sulla destra Hateboer sostituirà l’infortunato Zappacosta. Tra i pali, torna Musso. La squadra ha subito due sconfitte in campionato nelle ultime tre partite, l’ultima contro il Napoli il 25 novembre.

Lo Sporting Lisbona occupa la seconda posizione nel Girone D dell’Europa League, con 7 punti ottenuti nelle prime quattro giornate. La formazione di Ruben Amorim è in corsa per la qualificazione ai playoff con le squadre provenienti dalla Champions League, e l’unico modo per qualificarsi direttamente agli ottavi è ottenere un successo contro l’Atalanta. Dopo la sconfitta 1-2 all’andata all’Alvalade, lo Sporting cerca la rivalsa per inseguire il primo posto nel girone. Reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Benfica, che ha comportato la perdita della testa della classifica in campionato, la squadra di Lisbona è motivata a riscattarsi di fronte ai propri tifosi, mostrando tutto l’orgoglio portoghese in questa importante partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sporting Lisbona, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca. Risponderà lo Sporting Lisbona allenato da Ruben Amorim con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards.

ATALANTA SPORTING LISBONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sporting Lisbona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dello Sporting Lisbona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











