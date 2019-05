Diretta Stati Uniti Italia/ Streaming video e tv: Kiraly contro Mazzanti (Volley)

Stati Uniti Italia, in diretta dal Pala Verde di Conegliano, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 29 maggio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 20,00 per il match della Nations league. Dopo la dura esperienza contro la Repubblica Dominicana, la nazionale del tecnico Mazzanti torna in campo di fronte ai tifosi italiani e dell’Imoco per affrontare le temibili statunitensi di coach Kiraly. La diretta tra Stati Uniti Italia di questa sera quindi sarà un banco di prova di primissimo livello per le nostre azzurre: non a caso infatti il nostro commissario tecnico per questa seconda settimana della Nations league ha richiamato in azzurro praticamente tutto il gruppo che l’estate scorsa ha trovato l’argento mondiale in Giappone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE STATI UNITI ITALIA

Dobbiamo segnalare che Stati Uniti Italia non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming video, dunque per seguire questa quinta uscita delle azzurre nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2019 da Conegliano il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA STATI UNITI ITALIA: AVVERSARIO OSTICO

La diretta Stati Uniti italia di questa sera come detto sarà uno degli impegni più importanti per la nostra nazionale azzurra e non solo in questa seconda settimana della Nations league. Il valore della compagine di Coach Kiraly è ben nota, se non altro perché è pure campione uscente della manifestazione targata Fivb. Benchè certo la spedizione USA non si sia presentata a Conegliano a ranghi completi, rimane sempre un avversario ostico da superare: la partita di questa sera sarà di certo un momento privilegiato per Mazzanti e il suo staff per mettere alla prova la compattezza del reparto azzurro. Lo stato di forma delle ragazze della nostra nazionale infatti non è eccellente, come è facile immaginare visto anche il programma fittissimo del torneo Fivb: qui in veneto poi vi sono parecchi volti nuovi rispetto alla spedizione in Polonia di pochi giorni fa e molte delle ragazze hanno appena terminato i rispettivi impegni col club. In ogni caso abbiamo grandi attese per la diretta Stati Uniti e Italia di questa sera e non vediamo l’ora di dare la parola al campo!



