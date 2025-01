Diretta Steaua Manchester United, analisi delle due squadre

La diretta Steaua Manchester United delle ore 21.00 è valida per l’8° e ultima giornata della fase a girone della nuova Europa League, mette a confronto due squadre che stanno stupendo nel loro cammino in questa competizione e che sono nella parte alta della classifica, nelle prime otto che salteranno la fase degli spareggi, lo Steaua Bucarest è ottavo con 14 punti e il Manchester United è quarto con 15.

Al di fuori del cammino europeo però le due squadre vivono momenti di forma molto diversi così come è opposto il loro cammino nelle altre competizioni, i padroni di casa sono secondi nella Romanian Super Liga ma con gli stessi punti dei primi classificati mentre gli ospiti stanno faticando molto nonostante il cambio di tecnico e sono dodicesimi in Premier League. Nell’ultima gare in Europa i rumeni hanno vinto 2-3 contro il Qarabag, anche gli inglesi hanno vinto ma per 2-1 contro i Rangers.

Diretta Steaua Manchester United, dove vedere la partita in diretta streaming video

Chi vuole vedersi la diretta Steaua Manchester può farlo su Sky Sport in televisione oppure tranquillamente in diretta streaming video sul cellulare e telefonino su SkyGo o NowTv.

Steaua Manchester United, le probabili formazioni

Per l’importante sfida in diretta Steaua Manchester United alla National Arena di Bucarest i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 del tecnico Elias Charalambous con Tarovanu in porta, Radunovic, Dawa, Ngezama e Cretu in difesa, Alhassan e Sut in mediana, Stefanescu e Miculescu sulle fasce, Tanase centrale sulla trequarti alle spalle di Birligea. Ruben Amorim invece dovrebbe schierare molto turnover con il solito 3-4-3 con Bayindir tra i pali, difesa a 3 composta da Yoro, de Ligt e Martinez, Dalot e Diallo sulle fasce, con Bruno Fernandes e Mainoo in mezzo al campo, Zirkzee punta centrale con ai suoi lati Garnacho ed Eriksen.

Scommessa Steaua Manchester United, pronostico e quote

La diretta Steaua Manchester United può essere una gara dalla duplice lettura, sicuramente l’organico degli ospiti è di valore maggiore rispetto ai padroni di casa e questo dovrebbe far pensare ad una vittoria dei red devils, la classifica però impone ai rumeni di portare a casa dei punti per riuscire a rimanere nelle prime otto posizioni e per questo proprio il pareggio potrebbe essere il risultato a cui alla fine le due squadre si aggrapperanno. Secondo i bookmakers invece la vittoria Manchester United è scontata e quotata 1.62, la vittoria Steaua invece 5.50 mentre il pareggio 4.00