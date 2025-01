DIRETTA MANCHESTER UNITED RANGERS, AMORIM E CLEMENT SI GIOCANO I PRIMI OTTO POSTI

Sfida interessantissima quella della diretta Manchester United Rangers che andrà in campo alle 21,00 di giovedì 23 gennaio 2025. L’incontro dell’Old Trafford metterà di fronte la settima e l’ottava squadra di questa fase campionato e questa partita potrebbe essere decisiva per la classifica finale.

Il Manchester United di Amorim ha vinto entrambe le partite disputate contro Bodo Glimt e Viktoria Plzen. I Rangers di Clement, invece, arrivano dal pareggio casalingo contro il Tottenham e voglio uscire con i tre punti per confermare la loro posizione tra i primi otto.

MANCHESTER UNITED RANGERS, IN DIRETTA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’Europa League è un esclusiva di Sky e anche la diretta Manchester United Rangers verrà trasmessa anche in diretta streaming video con i servizi di Sky GO e NOW TV.

MANCHESTER UNITED RANGERS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel vivo della diretta con l’analisi delle probabili formazioni in vista di questa delicata sfida europea. Il Manchester United di Amorim si affiderà ancora a Onana tra i pali con De Ligt, Maguire e Lisandro Martinez Diallo e Mazraoui saranno i due esterni di centrocampo mentre Ugarte e Mainoo completeranno il reparto. Garnacho e Bruno Fernandes agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà Zirkzee.

Difesa a quattro, invece, per i Rangers di Clement che affiderà i pali a Kelly con Yilmaz, Propper, Nsiala e Jefte a completare la difesa. In mediana agiranno Raskin e Barron e avranno il compito di coprire le spalle ad una trequarti formata da Cerny, Diomande e Hagi. Il riferimento offensivo sarà Igaman che è chiamato a fare reparto da solo.

MANCHESTER UNITED RANGERS, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote della diretta Manchester United Rangers utilizzando le proposte di AdmiralBet. Gli inglesi partono nettamente favoriti e il loro successo è dato a 1,42 contro il 2 per gli scozzesi a 7,50 e il pareggio che si ferma a 4,50.