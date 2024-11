DIRETTA STOCCARDA ATALANTA (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Termina sullo 0-0 il primo tempo della diretta di Stoccarda Atalanta, con le due squadre che si sono date battaglia ma senza riuscire a sbloccare il risultato. L’Atalanta ha mostrato una buona propensione offensiva, come dimostrato da un’azione pericolosa di Retegui, che ha calciato un ottimo pallone in area cercando un compagno. Tuttavia, la difesa dello Stoccarda è stata attenta e ha liberato l’area, concedendo solo un calcio d’angolo agli ospiti.

Lo Stoccarda ha reclamato un possibile rigore quando El Bilal Toure è andato a terra in area dopo un contatto, ma l’arbitro, ben posizionato, ha deciso di lasciar proseguire, giudicando regolare l’intervento della difesa avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STOCCARDA ATALANTA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Inizio partita ricco di intensità nella diretta di Stoccarda Atalanta, con entrambe le squadre determinate a prendere il controllo del gioco. L’Atalanta ha creato subito un’occasione importante: Pasalic, inseritosi con tempismo nell’area avversaria, ha ricevuto un pallone interessante e si è preparato al tiro, ma la conclusione è stata meno precisa del previsto, terminando larga sulla destra. Un’opportunità mancata per i nerazzurri, che avrebbero potuto portarsi subito in vantaggio.

Lo Stoccarda, dal canto suo, ha risposto cercando di costruire manovre rapide per mettere sotto pressione la retroguardia dell’Atalanta, senza però trovare varchi concreti nei primi minuti. L’intensità e il ritmo sono alti, con entrambe le squadre che non esitano a spingersi in avanti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA STOCCARDA ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Andiamo a vedere insieme le statistiche della diretta di Stoccarda Atalanta, match che dovrebbe permetterci di rimanerne strabiliati visto che le due formazioni giocano un calcio molto simile tra loro votato all’attacco e al pressing a tutto campo. I tedeschi corrono in media 11 km per partita, sfruttano poi con un a tendenza ari al 35% i cross dalle fasce per sfruttare la superiorità numerica che si crea dentro l’area visto che lo Stoccarda porta in minimo quattro giocatori di media dentro l’area. La Dea invece difende a circa 30 metri dalla porta e corre gli stessi kilometri dei tedeschi, però porta solamente 2,5 giocatori in media quando si tratta di offendere.

Lo Stoccarda segna la maggior parte dei suoi gol alla fine del secondo tempo, quasi il 19% mentre invece la Dea alla fine del primo tempo con il 25%. Quindi attenzioni a possibili pareggi che potrebbero maturare da qui alla fine dei novanta minuti, Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Stoccarda Atalanta, il match sta per cominciare. STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Fuhrich; E. Touré. Allenatore: Sebastian Hoeness ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TV STOCCARDA ATALANTA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati ad assistere alla diretta Stoccarda Atalanta, vi servirà un abbonamento a Sky al pacchetto calcio. Stessa identica situazione se preferite la diretta streaming, anch’essa visibile su Sky, precisamente l’app Sky Go.

STOCCARDA ATALANTA: SQUADRE CHE STANNO BENE

Finalmente con la diretta Stoccarda Atalanta stiamo per conoscere l’esito di una delle partite più intriganti nella quarta giornata di Champions League. I tedeschi ci arrivano molto bene: non solo la vittoria sul campo della Juventus, la prima in questa edizione del torneo, ma anche il pareggio che hanno saputo raccogliere in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, anche se naturalmente non siamo ancora ai livelli dello Stoccarda che arrivava in fondo alle coppe europee possiamo comunque parlare di una squadra molto solida che può davvero rappresentare la sorpresa di questa Champions League, cui la Dea dovrà stare attenta.

Dal canto suo l’Atalanta ha ribaltato un avvio di stagione mediocre: adesso la squadra di Gian Piero Gasperini sta volando, con la netta vittoria di Napoli si è rimessa in corsa per quello scudetto che a Bergamo nessuno ha mai nominato, ma che forse sottobanco viene visto come una possibilità concreta almeno per una lotta che riguardi anche la primavera. Intanto la Champions League: la diretta Stoccarda Atalanta rappresenta un altro esame di maturità per la Dea, scopriremo presto quello che succederà sul terreno di gioco della MHP Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

STOCCARDA ATALANTA, DEA ANCORA SENZA GOL SUBITI

Entrambe alla ricerca di punti vitali per dare uno svolta alla propria classifica. La diretta Stoccarda Atalanta, in programma mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 21:00, è tra le gare potenzialmente più interessanti della serata.

La squadra tedesca è uscita sconfitta con più di qualche rimpianto dal Bernabeu contro il Real Madrid, non trovando riscatto nemmeno in casa con lo Sparta Praga. La vittoria che ha rimesso tutto in discussione è arrivata contro un’italiana ovvero la Juventus a Torino.

Per l’Atalanta invece una vittoria e due pareggi fino a questo momento. Il successo è arrivato contro lo Shakhtar grazie alle reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova. Con Arsenal e Celtic invece la Dea ha mantenuto la porta inviolata ma senza trovare il colpo del ko.

LE PROBABILI FORMAZIONI STOCCARDA ATALANTA

Siamo arrivato all’analisi delle probabile formazioni Stoccarda Atalanta. I tedeschi di Hoeness si schiereranno secondo il 4-4-2. Tra i pali Nübel, protetto da Vagnoman, Chase, Rouault e Mittelstädt. Nella zona nevralgica del campo vedremo Millot, Karazor, Stiller e Leweling. In avnati Touré-Undav.

L’Atalanta risponderà con l’assetto tattico 3-4-2-1- In porta Carnesecchi, difesa a tre formata da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Agiranno da esterni Zappacosta e Ruggeri con De Roon ed Ederson a centrocampo. De Ketelaere e Lookman alle spalle di Retegui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE STOCCARDA ATALANTA

Chi parte favorito secondo le quote per le scommesse Stoccarda Atalanta? Dando uno sguardo ai bookmakers, sono i tedeschi a 2.40 contro i 2.75 dei bergamaschi. Il segno X relativo ad un’eventuale pareggio è offerto a 3.60.

Ci si aspetta un match con diverse reti poiché l’Over 2.5 è più basso dell’Under (1.67 a 2.20). Gol e No Gol rispettivamente a 1.53 e 2.38.