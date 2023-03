Diretta Conegliano Fenerbahçe/ Streaming video tv: per la rimonta! (Champions League)

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHCE: PER LA RIMONTA!

Conegliano Fenerbahçe è in diretta dal PalaVerde di Villorba, alle ore 20:30 si giovedì 23 marzo: siamo in campo per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023, e la Imoco sarà chiamata a una grande impresa. Rimontare lo 0-3 di Istanbul: per una volta dunque Conegliano non avrà la strada spianata verso la Final Four di Champions League ma anzi ha un piede fuori dal torneo, anche se – lo dice il regolamento – con un 3-0 o un 3-1 e dunque una vittoria “piena” forzerebbe il golden set che potrebbe chiaramente giocare davanti al suo pubblico.

Il Fenerbahçe però ha un grande vantaggio, perché può anche permettersi di passare in semifinale con una sconfitta al tie break; per le turche vincere due set significherebbe qualificarsi eliminando una delle grandi corazzate del volley femminile mondiale, dunque è chiaro che le ragazze gialloblu abbiano anche un margine di fiducia non indifferente. Scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Conegliano Fenerbahçe, intanto prendiamoci del tempo per analizzare quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita di Champions League.

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Fenerbahçe sarà trasmessa su Eurosport 2: il canale è disponibile sul decoder di Sky al numero 211, pertanto solo gli abbonati alla televisione satellitare avranno accesso alle immagini della partita. Ricordiamo però che tutti i match della Champions League femminile vengono forniti anche dalla piattaforma Discovery Plus: anche in questo caso bisognerà comunque aver sottoscritto un abbonamento al servizio e la visione sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CONEGLIANO FENERBAHCE: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la diretta di Conegliano Fenerbahçe promette scintille: le turche non vincono da tempo la Champions League di volley femminile né arrivano in finale, nel corso degli anni hanno dovuto accettare che altri squadroni prendessero il sopravvento. Le connazionali Vakifbank e Eczacibasi, poi chiaramente la stessa Conegliano; adesso con il risultato della partita di andata il Fenerbahçe non può dirsi tranquillo perché la formula che regola i doppi confronti nelle competizioni internazionali parla chiaro, ma certamente le turche hanno il coltello dalla parte del manico.

Conegliano si è preparata a questo dentro o fuori europeo andando a vincere a Scandicci, vendicando così il pesante ko dell’andata e blindando il primo posto nella regular season di Serie A1; un successo chiaramente importante anche dal punto di vista psicologico, ma Daniele Santarelli e le sue ragazze sanno fin troppo bene che la stagione passa realmente dalla serata di Champions League al PalaVerde perché questa è la dimensione nella quale le pantere vogliono tornare a trionfare. Tra poco saremo in campo, scopriremo se Conegliano riuscirà nella grande impresa di ribaltare il Fenerbahçe…











