Diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Thole Wickler/ Streaming video, finale beach volley

Stoyanovskiy Krasilnikov-Thole Wickler, in diretta dai campi in sabbia allestiti ad Amburgo, è la finale dei Mondiali di beach volley 2019 nel torneo maschile. Appuntamento dunque alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 luglio, per la partita più attesa di tutto il torneo iridato, quella che assegnerà il titolo iridato alla coppia russa Stoyanovskiy Krasilnikov oppure ai padroni di casa tedeschi Thole Wickler, che naturalmente potranno fare affidamento sul tifo del pubblico. Russia e Germania non saranno proprio le due Nazioni che vengono immediatamente in mente quando si pensa al beach volley, ma al termine del lunghissimo cammino dei Mondiali sicuramente chi arriva in finale lo fa con pieno merito.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di beach volley 2019 e di conseguenza la finale Stoyanovsiy Krasilinikov-Thole Wickler non sarà visibile in diretta tv e non sono state date nemmeno indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA STOYANOVSKIY KRASILNIKOV-THOLE WICKLER: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Thole Wickler, dobbiamo sottolineare che queste due coppie sono reduci da un sabato molto intenso, nel quale erano in programma al mattino i quarti e nel tardo pomeriggio le semifinali. I russi Stoyanovskiy e Krasilnikov nei quarti avevano avuto la meglio sui nostri Rossi e Carambula, per poi avere la meglio in semifinale sulla coppia statunitense formata da Bourne e Crabb. Dall’altra parte del tabellone, i padroni di casa tedeschi Thole e Wickler hanno battuto nei quarti gli americani Dalhausser e Lucena ed inseguito in semifinale i norvegesi Mol e Sorum, i quali invece al mattino avevano posto fine al cammino anche della seconda coppia italiana, quella dei vice-campioni olimpici Lupo e Nicolai.



