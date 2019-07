Diretta Mol Sorum-Nicolai Lupo/ Streaming video e tv: per le semifinali!

Mol Sorum Nicolai Lupo, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di Beach volley in programma oggi sabato 6 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 10.30. Si entra sempre piò nel vivo del tabellone dei Mondiali di Beach volley maschile di Amburgo e oggi i nostri azzurri avranno la grandissima occasione di regalarci un sogno e accedere alle semifinali della manifestazione iridata. Oggi però Nicolai e Lupo se la dovranno vedere contro la coppia norvegese composta da Anders Berntsen Mol e Christina Sandje Sorum, a tutti ben nota visto che occupa la prima posizione del ranking mondiale Fivb.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Mol Sorum-Nicolai Lupo non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA MOL SORUM NICOLAI LUPO: IL CONTESTO

Come abbiamo appena ricordato, la diretta Mol Serum Nicolai Lupo non sarà certo un impegno poco impegnativo per la nostra coppia di becher azzurri, giunti poi ai quarti di finale dei Mondiali di beach volley di Amburgo. Dopo tutto siamo entrati nella Final four della manifestazione e ora non esistono match facili: di certo però scontrarsi con gli attuali numero 1 al mondo non sarà semplice. In ogni caso i nostri beniamini hanno trovato con merito il pass per i quarti e possono affrontare il match con tranquillità. Non scordiamo infatti che dopo aver realizzato grandi cose nelle fasi a gironi, anche nel tabellone finale gli italiani si sono comportati ottimamente e pure in caso di difficolta, e lo abbiamo visto ieri contro Allen e Slick, gli azzurri sono stati capaci di grandi rimonte. Ci attende quindi un incontro davvero incredibile!



© RIPRODUZIONE RISERVATA