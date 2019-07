Diretta Sudafrica Marocco/ Streaming video DAZN: ultima del girone (Coppa d’Africa)

Sudafrica Marocco, in diretta dallo stadio Al Salam de Il Cairo, va in scena alle ore 18:00 di lunedì 1 luglio ed è una delle due partite che chiudono il gruppo D della Coppa d’Africa 2019: termina la prima fase e si va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale del torneo, e del miglior posizionamento possibile nel tabellone dell’eliminazione diretta. Il Marocco è ancora oggi una delle nazionali con le maggiori possibilità di vincere il titolo, ma ormai non festeggia da 43 anni e nel frattempo ha vissuto anche periodi bui, passati per esempio attraverso la mancata qualificazione ai Mondiali per quattro edizioni consecutive. Uno scenario simile per i Bafana Bafana, che nel 2010 hanno organizzato la Coppa del Mondo ma da allora hanno vissuto un calo sensibile; adesso si va in cerca del riscatto ma non sarà comunque facile, perchè sono altre le nazionali che hanno assunto il ruolo di potenze del calcio africano e bisogna dunque rimettersi sulla mappa. Noi nel frattempo aspettiamo la diretta di Sudafrica Marocco, e possiamo analizzare in maniera più concreta quelle che sono le scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudafrica Marocco non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDAFRICA MAROCCO

In Sudafrica Marocco dovremmo vedere Stuart Baxter schierare il 4-4-2: davanti al portiere Ronwen Williams agiscono Mkhwanazi e Hlatshwayo come centrali, sulle corsie laterali dovrebbero esserci Mkhize e Hlanti a formare catene con Maboe e Zwane, che saranno schierati qualche passo più avanti. In mezzo al campo Furman e Mokotjo comporranno la coppia centrale che dovrà fare soprattutto interdizione; a Tau e Mothiba il compito invece di segnare i gol per la qualificazione. Il Marocco di Hervé Renard si dispone con un 4-3-3 nel quale Dirar e Hakimi giocano come terzini con Saiss e Benatia a protezione del portiere Bono; Ait Bennasser fa il regista in mezzo al campo, ai due lati dovrebbero agire Bourabia e Boussoufa con Ziyech e Nordin Amrabat schierati larghi a supportare la prima punta, sempre vivo qui il ballottaggio tra Boutaib e En-Nesyri.



