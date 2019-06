Video/ Marocco Namibia (1-0): highlights e gol, decisivo l’autogol di Keimuine

All’Al Salam Stadium il Marocco supera in extremis la Namibia per 1 a 0. Come si vede nel video di Marocco Namibia, nel primo tempo la squadra del ct Renard prende subito in mano il controllo delle operazioni nonostante fallisca due buone opportunità per riuscire a portarsi in vantaggio all’11’ con Dirar, forzando il portiere avversario alla parata in calcio d’angolo, e poi al 35′ con Amrabat, quando l’arbitro non ravvisa un presunto contatto falloso in area. Nel secondo tempo il copione non cambia: Lloyd Jr. Kazapua effettua altri due interventi prodigiosi sugli spunti di Boufal al 61′ e di Ziyech al 72′, mentre lo stesso Boufal spara largo di pochissimo al 79′. La partita viene decisa quindi soltanto nei minuti finali, precisamente all’89’, a causa dell’autorete siglata dal subentrato Itamunua Keimuine, deviando malamente un punizione battuta da Ziyech. I 3 punti conquistati permettono al Marocco di salire a quota 3 nella classifica del girone D mentre la Namibia non si muove rimanendo ferma a zero punti.

VIDEO MAROCCO NAMIBIA, LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Marocco abbia sostanzialmente dominato l’incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 67%, supportato anche da un maggior numero di passaggi: 491 su 561 e 182 su 272 appoggi completati. Stesso discorso per quanto riguarda la fase offensiva a fronte del 17 a 2 nelle conclusioni totali, addirittura 5 a 0 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Marocco è stata la squadra più fallosa a causa del 17 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro ruandese L. Hakizimana ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Keimuine tra le fila della Namibia.

IL TABELLINO

Marocco-Namibia 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 89′ AUTO Keimuine(N).

MAROCCO (4-3-3) Bounou; Hakimi, Benatia, Saiss, Dirar; Aït-Bennasser(70′ El Ahmadi), Boussoufa, Bourabia(58′ Boufal); Ziyech, En-Nesyri(78′ Boutaib), Amrabat. All.: Renard.

NAMIBIA (4-4-2) Kazapua; Horaeb, Nyambe, Haoseb, Hanamub; Shitembi, Ketjijere, Starke(64′ Papama), Hotto(87′ Stephanus); Shalulile, Limbondi(80′ Keimuine). All.: Manetti.

Arbitro: L. Hakizimana (Ruanda).

Ammoniti: 90’+3′ Keimuine(N).

