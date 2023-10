Diretta/ Sudtirol Catanzaro (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie B, 7 ottobre 2023)

DIRETTA SUDTIROL CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede di fronte Sudtirol Catanzaro avrà inizio alle 14:00 ed è valida per la nona giornata del campionato di serie B. Le due formazioni hanno ben iniziato questo campionato posizionandosi rispettivamente al nono e quarto posto in classifica. Padroni di casa che hanno raccolto 10 punti in 7 partite con ben 12 gol realizzati e 9 subiti. Da evidenziare l’ottimo apporto in zona gol da parte di Daniele Casiraghi, attuale capocannoniere del campionato cadetto. Con i suoi sei gol e due assist entrato in ben 8 dei 12 gol realizzati dalla formazione allenata da mister Bisoli.

Tirolesi che arrivano al match dopo la sconfitta nei minuti finali contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera. Catanzaro che rappresenta il terzo miglior attacco di questo campionato alla luce dei suoi 14 gol realizzati. Da tenere d’occhio il belga Vandeputte, autore di tre gol, così come Biasci, Donnarumma e Verna che ne hanno realizzato, però, uno meno. Da migliorare l’aspetto difensivo della formazione di Vivarini: 13 gol subiti sono decisamente troppi per una squadra che si ritrova al quarto posto. (Marco Genduso)

SUDTIROL CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sudtirol Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta del match tra Sudtirol Catanzaro sta per avvicinarsi allo stadio Marco Druso di Bolzano. Le due squadre non si sono mai affrontate all’interno di una manifestazione sportiva; quindi, questa sarà una gara inedita non solo per il campionato di serie B ma anche per la storia del due società. Non potendo analizzare i precedenti tra queste due squadre, vi proponiamo le ultime tre sfide di ambedue le società. Sudtirol che arriva al match con due punti collezionati nelle ultime tre sfide: pareggi ottenuti contro Ternana e Modena e sconfitta minuti finali contro il Palermo sul segno di Giuseppe Aurelio, entrato dalla panchina.

Padroni di casa che comunque si trovano al nono posto in classifica con il terzo miglior attacco del campionato. Sopra in classifica, non soltanto di posizione ma anche come gol realizzati, c’è il Catanzaro di mister Vivarini. Giallorossi che arrivano al match dopo due pareggi ottenuti contro Cittadella e Bari e vittoria convincente a Genova sponda blucerchiata. (Marco Genduso)

UN SOLO STOP PER I BIANCOROSSI

La diretta Sudtirol Catanzaro, in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Druso” di Bolzano, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In campo due squadre che non sono rappresentano più delle sorprese in questa stagione cadetta: i biancorossi, infatti, hanno ottenuto dieci punti in sette partite perdendo la prima sfida in casa del Palermo nell’ultimo turno. I calabresi, invece, stanno letteralmente viaggiando sulle ali dell’entusiasmo e stazionano in terza posizione con quindici punti all’attivo.

SUDTIROL CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sudtirol Catanzaro, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Druso” di Bolzano. Tra i padroni di casa mister Pierpaolo Bisoli potrebbe concedere una opportunità dal primo minuto a Pecorino con Odogwu a rifiatare. In difesa Masiello e Cuomo agiranno al centro con Cagnano e Giorgini sulle corsie laterali. Per i calabresi di mister Vincenzo Vivarini, invece, solita abbondanza in avanti con Biasci, Iemmello, Donnarumma e Stoppa per due maglie.

SUDTIROL CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sudtirol Catanzaro danno per favorita la squadra di mister Bisoli con il segno 1 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei calabresi è dato a 3.10 mentre il pareggio si gioca a 3.05.

