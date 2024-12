VIDEO MODENA SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia nè Modena nè Sudtirol si aggiudicano la vittoria chiudendo con un pareggio per 0 a 0. In avvio di partita i Canarini si propongono in area di rigore avversaria all’11’ con un colpo di testa provato da Zaro e disinnescato tra i pali da Poluzzi.

Gli emiliani continuano a spingere mancando di poco il bersaglio con Di Pardo al 21′ e rimangono poi in inferiorità numerica dal 28′ per colpa del cartellino rosso mostrato a Cauz, per il quale il VAR avrebbe segnalato un intervento irregolare ad interrompere un’occasione da gol. Nel secondo tempo la compagine guidata dal tecnico Castori non sembra in grado di approfittare della situazione favorevole e rischia anzi qualcosa al 55′ quando Poluzzi è costretto a salvare sul tentativo di Santoro.

Nel finale i gialloblu evitano il peggio grazie a Cotali intercettando lo spunto di Odogwu al 59′ ed anche i biancorossi perdono un uomo al 75′ a causa dell’espulsione per doppio giallo rifilata a Casiraghi. E’ quindi Gliozzi a fallire l’ultima chance modenese all’84’.

Pensando alla disciplina, l’arbitro Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, oltre ad aver espulso Cauz al 28′ tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per otto volte così da ammonire rispettivamente Zaro al 1′, Caldara al 68′, Abiuso al 78′ e Santoro al 90’+5′ da un lato, Kofler al 38′, Merkaj al 52′, Casiraghi al 57′ ed al 74′, con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il pari concretizzatosi nella ventesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025 assegna un punto sia al Modena, che sale a quota 25, sia al Sudtiro, che raggiunge i 18 punti.

