DIRETTA CREMONESE FROSINONE, STROPPA VUOLE TORNARE A VINCERE

Continua la domenica di Serie B e lo fa con la diretta Cremonese Frosinone in campo il 24 novembre 2024 alle 15,00. La sfida è tra una squadra che sta lottando per i playoff e una che ha sbagliato completamente l’approccio alla stagione e sta rischiando la retrocessione.

Diretta Cremonese Verona Primavera/ Streaming video tv: equilibrio sulla carta (24 novembre 2024)

Due sconfitte di fila e la vittoria che manca da tre partite per la Cremonese di Stroppa fermata con un 1 a 0 in casa del Mantova. Sei partite senza i tre punti e quattro pareggi di fila per il Frosinone che ha ottenuto un punto in casa contro il Palermo e cerca punti per lasciare l’ultimo posto in classifica.

DIRETTA CREMONESE FROSINONE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cremonese Frosinone sarà trasmessa in esclusiva da DAZN che ha l’esclusiva sulla Serie B. Avrete la possibilità di seguire questa partita anche attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le emozioni e le azioni salienti.

Video Mantova Cremonese (1-0)/ Gol e highlights: Burrai affonda la Cremonese (Serie B 9 novembre 2024)

CREMONESE FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della partita andando a vedere le possibili scelte dei due allenatori. Stroppa dovrà fare a meno dello squalificato Lochoshvili che verrà sostituito da Quagliata e Barberi chiamati ad agire come terzini. Zanimacchia e Vandeputte saranno ancora i due esterni con un attacco formato da Bonazzoli e uno tra Buonaiuto e Vazquez.

Difesa a tre per il Frosinone di Greco che schiererà un trio formato da Biraschi, Monterisi e Bracaglia a difesa della porta di Cerofolini. Marchizza e Oyono saranno i due esterni con Ambrosino e Kvernadze come coppia offensiva chiamata a fare di più in zona gol.

Mantova Cremonese (risultato finale 1-0): il Mantova soffre ma vince (Serie B, 9 novembre 2024)

CREMONESE FROSINONE, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Cremonese Frosinone andando ad utilizzare le proposte di Sisal. I lombardi sono nettamente favoriti ed una loro vittoria è data a 1,80 contro il 4,25 per i ciociari e il pareggio X a 3,50.