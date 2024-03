Diretta Sudtirol Cremonese/ Video streaming tv: grigiorossi in volo (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA SUDTIROL CREMONESE: OSPITI IN SERIE POSITIVA

Sudtirol Cremonese è in diretta dallo stadio Druso di Bolzano, alle ore 14:00 di sabato 16 marzo 2024: si gioca per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti opposti: i padroni di casa, infatti, dopo una serie di risultati utili consecutivi sono caduti nell’ultima sfida contro lo Spezia. Al contrario, invece, l’undici grigiorosso sta volando e si presenta a Bolzano forte di tre successi di fila che li hanno proiettati al secondo posto in classifica.

SUDTIROL CREMONESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Cremonese sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA SUDTIROL CREMONESE

Per Sudtirol Cremonese mister Federico Valente potrebbe rinunciare all’infortunato Masiello, al suo posto pronto Vinetot. Gli ospiti guidati da Giovanni Stroppa, invece, nel consueto 3-5-2 avranno l’imbarazzo della scelta in avanti con Vazquez, Coda, Ciofani e Tsadjout a giocarsi due maglie.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere e ad analizzare le quote della diretta di Sudtirol Cremonese grazie all’agenzia Snai. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra biancorossa vi farebbe guadagnare 3,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,10 volte la somma messa sul piatto.

