Diretta/ Sudtirol Lecco (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 2 marzo)

DIRETTA SUDTIROL LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Nel mentre aspettiamo che l’arbitro fischi il calcio di inizio della diretta di Sudtirol Lecco, osserviamo qualche dato, facciamo un po’ di conti e cerchiamo insieme di evidenziare qualche trend che le due squadre ripropongono nel corso dei novanta minuti. Il Lecco è attualmente in una striscia negativa di 6 partite in Serie B e ha perso le ultime 3 gare in trasferta. Il Sudtirol, dall’altro lato, realizza il 35% dei suoi gol nella fascia minuti 76-90. Per quanto riguarda la formazione ospite, il 26% dei suoi gol sono segnati nella fascia minuti 16-30.

Diretta/ Lecco Como (risultato finale 0-3): la chiude Albidgaard! (Serie B, 27 febbraio 2024)

La formazione di casa chiude il primo tempo in vantaggio nel 13% delle partite, mentre Lecco nel 22% dei match. Va anche detto che le azioni più pericolose dei tirolesi avvengono nella zona desrra del campo per il 35% delle volte, per il Lecco dalla zona centrale per il 113% delle volte. Speriamo che non vi sia venuto il mal di testa, la diretta di Sudtirol Lecco sta per cominciare e noi passiamo la linea alle formazioni ufficiali! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Reggiana Sudtirol (risultato finale 1-1): la riprende Odogwu (Serie B 27 febbraio 2024)

SUDTIROL LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Sudtirol Lecco ci sono molti metodi, il primo che vi consigliamo è tramite la tv satellitare di Sky, che tramite il suo ecosistema potrà essere seguita anche su NowTv. In alternativa per chi preferisse lo streaming, anche Dazn farà vedere questo match.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sudtirol Lecco sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le tre gare giocate tra il 2021 e il 2023 tra il campo di serie C e cadetteria. Nella stagione 2021-2022, le due formazioni si sono affrontate nel campionato di serie C con il successo nella gara di andata per gli altoatesini grazie alla rete decisiva firmata dall’attaccante nigeriano Odogwu. L’attaccante è ancora in forza alla squadra biancorossa e arriva al match con un gol nella sfida contro la Reggiana.

Video/ Sudtirol Bari (1-0) gol e highlights: calcio di rigore di Casiraghi! (Serie B, 24 febbraio 2024)

Gara di ritorno che è terminata con un pareggio con il risultato di 1-1. Autogol sfortunato di Zaro e pari altoatesino grazie alla rete firmata dall’attaccante, attualmente in forza al Taranto De Marchi. L’unica sfida giocata in serie B risulta essere quella di andata di questo campionato. Sfida vinta dal Lecco per 2-1 grazie alla doppietta dell’americano ex Frosinone Novakovich. Per la squadra biancorossa rete firmata da Casiraghi dagli 11 m. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Tutto è pronto per poterci immergere in Sudtirol Lecco, la gara di oggi 2 marzo ha l’ora X fissata per le 14,00 e si giocherà per il 28esimo turno di Serie B. La compagine tirolese arriva al match dopo una vittoria incoraggiante per 1-0 contro il Bari, posizionandosi al 12º posto in classifica e desiderando continuare questo buon rullino di marcia.

Per quanto riguarda il Lecco, nonostante rimanga in fondo alla classifica, ha interrotto una serie di sconfitte consecutive con un pareggio 0-0 contro la Ternana. Questo potrebbe dare morale per provare ad invertire la rotta in questo finale di stagione.

SUDTIROL LECCO: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamo la nostra attenzione sulle probabili formazioni della diretta di Sudtirol Lecco, partiamo dai tirolesi e dal sempiterno Casiraghi, un attaccante versatile in grado di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra. Casiraghi può sia allargarsi per creare spazi per gli inserimenti dei compagni di squadra che trattenere la palla e cercare conclusioni pericolose verso la porta avversaria.

Passando alla formazione ospite, è probabile la presenza di Casasola sulla fascia destra, il cui compito sarà fornire cross precisi per i piedi o la testa degli attaccanti. Con la sua forma attuale, Casasola rappresenta una delle principali armi offensive del Lecco, e la squadra punterà su di lui per creare occasioni da gol durante la partita.

SUDTIROL LECCO, LE QUOTE

In ultima battuta vi proponiamo le quote della diretta di Sudtirol Lecco grazie al bookmaker Bwin: il sito mette il segno 1 a 2,1 mentre il pareggio a 2,5. Un’ipotetica vittoria del Lecco invece garantirebbe il 3,5 dell’importo scommesso inizialmente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA