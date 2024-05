Video/ Brescia Lecco (4-1) gol e highlights: quattro gol e biglietto per i play-off! (Serie B, 5 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA LECCO (4-1): LA PARTITA

Finisce col roboante punteggio di 4-1 il match tra Brescia e Lecco: nel derby lombardo dello stadio “Mario Rigamonti”: infatti ha vita facile l’undici di Rolando Maran (qualificato matematicamente ai play-off) nello sbarazzarsi della compagine allenata da Andrea Malgrati, già retrocessa e che a questo torneo aveva oramai poco da chiedere. Il poker con cui le Rondinelle regolano i blucelesti viene firmato da due gol per tempo e solo la zampata finale di Inglese rende solo meno amara per gli ospiti l’ennesima débacle di questo campionato 2023/2024 da dimenticare. La sfida, infatti, era di fatto già chiusa dopo 16 minuti: al gol al 12′ di Bjarnason era seguita l’imperiosa rete di testa di Mongini al 16′ che indirizzava di fatto anzitempo la contesa.

Nel primo tempo l’unico brivido per i biancazzurri era il ‘rosso’ diretto a Jallow (41′), poi revocato dal VAR in quanto non era fallo da ultimo uomo. Nella ripresa timidi segnali di vita dei blucelesti, ma al minuto 52 arrivava il bis, sempre di testa, di Mongini per il 3-0. La gara si chiudeva ufficiosamente lì e il poker servito dal neo entrato Bianchi al 74′ rappresentava solo la gustosa ciliegina sulla torta per la festa dei padroni di casa, prima che arrivasse il gol della bandiera di Inglese (91′). Con questo successo infatti il Brescia sale a quota 51 e, dal suo ottavo posto a 90 minuti dal termine, stacca in anticipo il pass per dei play-off meritati; 23esima sconfitta stagionale invece per un Lecco troppo fragile, oramai certo dell’ultimo posto e fermo a 26 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BRESCIA LECCO (4-1): IL TABELLINO

BRESCIA: Lezzerini, Dickmann, Cistana, Papetti (dal 32’ st Mangraviti), Jallow (dal 1o’ st Huard), Bisoli, Paghera (dal 17’ st Van de Looi), Besaggio, Galazzi (dal 32′ st Bertagnoli), Bjarnason, Moncini (dal 17’ st Bianchi). A disposizione: Avella, Fares, Cartano, Fogliata, Ferro. Allenatore: Rolando Maran.

LECCO: Melgrati, Lemmens, Bianconi, Celjak, Caporale (dal 24’ st Inglese), Ionita, Degli Innocenti (dal 29′ st Frigerio), Sersanti (dal 1′ st Novakovich); Crociata (dal 19′ st Galli); Parigini (dal 19′ st Salomaa), Buso. A disposizione: Saracco, Agostino, Smajlovic, Lunetta, Salcedo, Guglielmotti, Ierardi. Allenatore: Andrea Malgrati.

Ammoniti: Jallow (B), Papetti (B), Parigini (L), Caporale (L), Bianconi (L), Degli Innocenti (L).

Reti: 12’ Bjarnason (B), 16’ pt e 7’ st Moncini (B), 29’ st Bianchi (B), 46’ st Inglese (L).

