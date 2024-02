DIRETTA/ Lecco Como video streaming tv: ecco la storia recente del derby (Serie B, 27 febbraio 2024)

DIRETTA LECCO COMO: I TESTA A TESTA

Facciamo un tuffo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Lecco Como, un derby naturalmente molto sentito fra le città dei due rami del lago di Como. La partita d’andata doveva essere alla terza giornata ma slittò fino a martedì 28 novembre 2023 a causa delle vicissitudini estive del Lecco: fu un pareggio per 0-0, il dato più curioso è che entrambi i derby di questo campionato si giocheranno dunque di martedì. Considerando invece le dieci sfide più recenti copriamo quasi un quarto di secolo, perché si risale fino a domenica 19 marzo 2000.

Infatti non è successo spesso che Lecco e Como fossero nella stessa categoria (o almeno nello stesso girone) negli ultimi decenni. I numeri ci parlano di quattro vittorie per il Como a fronte di tre successi per il Lecco e altrettanti pareggi, ma attenzione perché l’ultima affermazione comasca risale a domenica 9 maggio 2010, in seguito ci sono state altre cinque partite che hanno visto invece due vittorie per il Lecco (l’ultima domenica 7 febbraio 2021 in Serie C) ed evidentemente tre pareggi. Il Como tornerà a vincere il derby dopo quasi 14 anni? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCO COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LECCO COMO: DERBY SENTITISSIMO!

Lecco Como, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecco ha interrotto la serie di sei sconfitte consecutive, ottenendo un pareggio senza gol nel turno precedente contro la Ternana. La partita al Libero Liberati non è stata particolarmente emozionante, con entrambe le squadre che hanno preferito non rischiare troppo, accontentandosi di un punto ciascuna. Con questo pareggio, che è stato il sesto nella loro classifica, i blucelesti allenati da Alfredo Aglietti hanno raggiunto l’ultima posizione, raggiungendo la Feralpisalò, con una distanza di quattro punti dalla zona playout.

D’altra parte, il Como ha ripreso a fare risultato lo scorso sabato, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Palermo, pareggiando in casa per 1-1 contro il Parma, capolista. La partita al Giuseppe Sinigaglia ha visto gli ospiti andare subito in vantaggio al 3′ con Benedyczak, ma i lariani hanno reagito bene trovando il gol del pareggio al 24′ con Verdi. Questo risultato ha portato la squadra di Osian Roberts a quota 46 punti, scendendo al quinto posto a due punti di distanza dal Venezia, salito in seconda posizione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO COMO

Le probabili formazioni della diretta Lecco Como, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale; Degli Innocenti, Galli, Listkowski; Lepore, Novakovich, Parigini. Risponderà il Como allenato da Osian Roberts con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Semper; Odenthal, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Abildgaard; Strefezza, Verdi, Da Cunha, Gabrielloni.

LECCO COMO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.













