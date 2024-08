DIRETTA SUDTIROL MODENA, REGNA L’EQUILIBRIO

Si riaccendono le luce del Druso e lo fanno per la diretta Sudtirol Modena che aprirà il campionato di Serie B di queste due formazioni alle 20.30 di sabato 17 agosto. Le due formazioni arrivano da due importanti impegni di Coppa Italia che le hanno viste affrontare due squadre di Serie A in partite proibitive. Il Sudtirol di Valente è uscito solo ai calci di rigore dopo aver pareggiato per 0 a 0 nei 90 minuti contro il Monza all’U-Power Stadium.

Prestazione ancor più convincente per il Modena che è riuscito ad uscire dal Maradona di Napoli con uno 0 a 0 che ha visto i partenopei imporsi solo dopo la serie dei calci di rigore. I canarini sono stati molto compatti ed efficaci in fase difensiva e potrebbero essere una delle outsider della prossima stagione di Serie B per i playoff.

DIRETTA SUDTIROL MODENA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie B, anche la diretta Sudtirol Modena, sarà visibile per gli abbonati a DAZN che permetterà ai suoi utenti di seguire la partita in streaming. L’alternativa è la nostra diretta testuale che seguirà ogni passo del match raccontando le azioni salienti e i momenti chiave di questa prima giornata.

SUDTIROL MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo a vedere le probabili formazioni della diretta Sudtirol Modena che si prospetta essere una partita molto equilibrata e divertente da vedere. Valente sceglie l’esperienza e sembra essere indirizzato sul 3-5-2 con il capitano Daniele Casiraghi in coppia con uno tra Odogwu e Crespi a sostenere la fase offensiva. Kurtic, Masiello, Ceppitelli e Molina portano esperienza alla fase difensiva e al centrocampo che avrà licenza di attaccare per cercare di scardinare la difesa avversaria.

L’ottimo 0 a 0 contro il Napoli ha creato certezza a Bisoli che potrebbe scegliere ancora il 4-5-1 alzando di qualche metro Santoro e Palumbo sugli esterni così da poter dialogare meglio con l’unica punta che sarà uno tra Gliozzi e Abiuso con il primo che parte in netto vantaggio per la titolarità. Zaro è il punto fermo di una difesa che potrebbe riproporsi con Caldara terzino insieme a Cotali e Pergreffi al centro.

SUDTIROL MODENA, LE QUOTE

Per avere una chiave di lettura in più sulla diretta Sudtirol Modena andiamo anche a guardare le quote proposte da Sisal per questo match, sulla carta, molto equilibrato. Il Sudtirol gode del fattore campo e vede la sua vittoria quotata a 2,65 contro il 2 in favore del Modena a 2,75 e la X fissata a 3,00 che conferma l’equilibrio di questa partita.