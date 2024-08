DIRETTA NAPOLI MODENA: IL CALENDARIO DELLE DUE SQUADRE

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Napoli Modena, possiamo accennare ai primi impegni ufficiali delle due formazioni che oggi si affronteranno con l’obiettivo di passare il turno di Coppa Italia. Andiamo allora a vedere il calendario che attende mister Antonio Conte nelle prime giornate di campionato e quali impegni invece dovrà affrontare la compagine guidata da mister Pierpaolo Bisoli.

Per quanto riguarda la formazione azzurra, la prima giornata di campionato in Serie A sarà fuori casa contro l’Hellas Verona al Bentegodi; poi la squadra di Conte giocherà al Maradona la seconda e la terza giornata di campionato, rispettivamente contro Bologna e Parma. Il Modena invece inizierà la sua stagione sul campo del Sudtirol, proseguirà in casa contro il Bari e poi in trasferta sul campo del Frosinone. Adesso però è arrivato il momento di lasciare la parola al campo per la diretta di Napoli Modena. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

NAPOLI MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Ottima notizia per i tifosi della diretta Napoli Modena e tutti gli appassionati di calcio dato che l’incontro sarà visibile gratuitamente e in chiaro su Italia 1, canale sei del digitale terrestre. Mediaset infatti detiene i diritti della coppa nazionale.

Per chi non potrà assistere alla partita in diretta tv per qualsiasi motivo, Mediaset attraverso “Infinity” offre la possibilità di guarda la gara tramite l’applicazione scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, tablet e computer.

DEBUTTO AL MARADONA!

Ora si fa sul serio: sta per cominciare la diretta Napoli Modena, gara valevole per i 32esimi di Coppa Italia tra i campani e i canarini, entrambe alla prima uscita ufficiale di questa stagione. C’è tanta attesa allo stadio Maradona per l’esordio di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei in programma alle ore 21:15 di sabato 10 agosto 2024.

Era difficile ipotizzare di passare dallo Scudetto ai 32esimi di Coppa Italia nel giro di tre stagioni, ma il decimo posto deludente dell’anno scorso non lascia alta strada agli azzurri che dunque cominciano presto la propria annata, che però non vedrà l’Europa nel proprio percorso.

Per il Modena invece non c’è stata grande differenza tra la stagione 2022/2023 e quella successiva con un solo punto in meno di differenza e la stessa posizione in classifica ovvero il decimo posto, questa volta a 4 punti dai playoff.

Dopo quattro vittorie in altrettante amichevoli contro Anune, Mantova, Egnatia e Bresti, gli azzurri sono incappati nella prima sconfitta del precampionato in occasione della sfida contro gli spagnoli del Girona, terminata 2-0 per i biancorossi.

Percorso senza ko invece per il Modena che superato 3-0 sia il Legnago Salus, doppietta di Palumbo e gol di Beyuku, sia il Sangiuliano City con le reti di Cauz, Caldara (ex Milan) e Zaro. Inoltre è arrivato il 2-2 al Cagliari grazie a Gliozzi e Palumbo.

NAPOLI MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Modena ci saranno modo di capire come scenderanno in campo le due squadre in vista di questa prima parte di stagione con l’esordio in Coppa Italia. Per i campani, il modulo sarà il 3-4-2-1 con Meret tra i pali, terzetto difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Buongiorno mentre sugli esterni ci saranno il capitano Di Lorenzo e Spinazzola. Anguissa e Lobotka presiederanno il centrocampo con Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Raspadori, in gol contro il Brest.

Modulo leggermente diverso per il Modena che opta per un 3-5-1-1 quindi l’aggiunta di un uomo a centrocampo e uno in meno sulla trequartista, offrendo più densità per vie centrali ma una soluzione in meno dietro la punta. In porta Gango, non ci dovrebbe essere dubbi in difesa con Caldara, Zaro, Cauz. Nella zona nevralgica del campo ecco Santoro, Magnino e Cotali con Ger.i e Palumbo larghi. In attacco Gliozzi agirà da centravanti mentre Bozhanaj trequartista.

NAPOLI MODENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come da previsione, le quote per le scommesse sono sbilanciate a favore del Napoli. Il successo nei 90′ degli uomini di Conte è offerto a 1.16 secondo bet365, molto più basso rispetto alla quota 13 relativa ad una vittoria del Modena. Il segno X del pareggio è invece a 7.50.

I due attacchi saranno particolarmente ispirati? L’Over 2.5, che significa un match da almeno tre gol nei 90′ più recupero, è offerto a 1.40 contro il 2.88 dell’Under. Se pensate che entrambe le squadre andranno a segno, il segno che fa per voi è il Gol a 2.05.