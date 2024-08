DIRETTA CARRARESE SUDTIROL (RISULTATO 2-0): LA CHIUDE FINOTTO

Inizia la ripresa tra Carrarese e Sudtirol. Kurtic in mezzo, Cagnano arriva sulla sfera, Bleve agguanta il pallone. Molina per Casiraghi che stoppa e calcia, palla centrale. Odogwu non riesce a controllare bene la sfera. Finotto! Raddoppia la Carrarese! Panico per Zanon che al volo serve Finotto, tiro al volo vincente. Merkaj su un cross, palla fuori di poco. Bel tiro di Rover, conclusione deviata. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

SCHIAVI SU RIGORE!

Inizia il match tra Carrarese e Sudtirol. Finotto appoggia per Cicconi, Poluzzi risponde presente. Bel tiro di Finotto, Masiello chiude in tempo ed evita guai peggiori. Masiello respinge corto, Schiavi al volo non trova la porta. Kurtic in mezzo, per poco il cross non sorprende Bleve. Capello per Zanon, tiro da fuori area pericoloso. Panico ci prova su punizione, sfera deviata in angolo. Coppolaro calcia, tocco di Masiello, c’è il calcio di rigore! Schiavi calcia alla destra e la sblocca! (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA CARRARESE SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile una diretta tv di Carrarese Sudtirol sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B in questa stagione è infatti una totale esclusiva della piattaforma DAZN e dunque, al netto di qualche possibile incursione su DAZN1 i cui canali fanno parte del decoder di Sky, l’unica possibilità per seguire questa diretta Carrarese Sudtirol sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento all’emittente di cui sopra, che fornirà i match con il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI GIOCA!

Scontro agli antipodi della classifica è quello che ci attenderà fra pochi minuti con la diretta di Carrarese Sudtirol, i numeri dei toscani e degli altoatesini sono infatti opposti, per quanto questo aspetto possa avere importanza solo molto relativa dopo avere giocato due partite del nuovo campionato di Serie B 2024-2025. La neopromossa Carrarese sta soffrendo l’impatto con la categoria e finora ha raccolto due sconfitte su altrettante partite disputate, con un solo gol al proprio attivo e invece tre al passivo.

Servirebbe una scossa immediata, ma non sarà così facile contro il Sudtirol, che è invece a sorpresa la capolista solitaria con 6 punti, unica squadra capace di vincere entrambe le prime partite, specie grazie a un ottimo attacco che ha già segnato cinque gol, a fronte delle tre reti invece al passivo degli altoatesini. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Carrarese Sudtirol comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CARRARESE SUDTIROL: ANDAMENTI OPPOSTI!

Stiamo arrivando alla diretta Carrarese Sudtirol, partita che si gioca alle ore 20:30 di martedì 27 agosto e, compresa nel programma della terza giornata di Serie B 2024-2025, è già un turno infrasettimanale molto interessante. Sono diversi i momenti delle due squadre: la neopromossa infatti ha ancora zero punti mentre il Sudtirol viaggia a punteggio pieno, ma bisogna dire che la Carrarese fino a qui ha sempre giocato in trasferta ed è andata incontro a sconfitte comunque di misura sia contro il Cesena che contro la Cremonese, dunque la prima allo stadio dei Marmi potrebbe andare diversamente.

Attenzione però all’ambizione del Sudtirol, che al contrario ha disputato due partite casalinghe: dopo aver battuto il Modena all’esordio ha piegato anche la Salernitana al termine di un match pirotecnico e ora vuole confermare questo andamento per provare subito ad andare in fuga, volendo anche riscattare una stagione non troppo brillante. Tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta Carrarese Sudtirol, intanto possiamo fare qualche rapido ragionamento sulle scelte che i due allenatori opereranno per questa partita del turno infrasettimanale e dunque mettiamoci subito comodi, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni verso la diretta Carrarese Sudtirol.

DIRETTA CARRARESE SUDTIROL: PROBABILI FORMAZIONI

Sarà un 3-5-2 quello che Antonio Calabro schiererà nella diretta Carrarese Sudtirol: Illanes è squalificato e dunque in difesa dovrebbe andare Motolese, completando una linea che con Coppolaro e Imperiale si dispone davanti al portiere Bleve. Sugli esterni di centrocampo ecco Zanon e Cicconi ma occhio al giovane Cherubini a sinistra, in mezzo invece Nicolas Schiavi e Zuelli potrebbero nuovamente essere le mezzali con Capezzi a gestire la manovra della squadra, davanti Leonardo Cerri e Alessandro Capello insidiano le maglie di Panico e Finotto.

Per la diretta Carrarese Sudtirol Federico Valente ha parecchie alternative: in difesa Andrea Masiello, Giorgini e Ceppitelli restano favoriti per proteggere Poluzzi, in mezzo invece ecco Kurtic e Tait che se la possono giocare con Arrigoni e Praszelik anche per naturale turnover visti gli impegni ravvicinati, poi il ballottaggio tra i due Davi (Federico e Simone) a sinistra, sull’altro versante conferma per Molina mentre tra trequarti e attacco abbiamo Rover e Merkaj che sono le alternative a Mallamo e Odogwu, con la maglia di capitan Daniele Casiraghi che non dovrebbe essere in discussione.