DIRETTA SUDTIROL PALERMO, SFIDA INTERESSANTE

Con la vittoria che manca da metà settembre, le due squadre si daranno battaglia per i tre puniti. La diretta Sudtirol Palermo, in programma lunedì 30 settembre 2024 alle ore 19:30, sarà valida per il settimo turno di campionato.

Gli altoatesini sono incappati in una recente sconfitta per 1-0 sul campo della Sampdoria, preceduta dal successo con la Reggiana per 3-1. Questo tris aveva allontanato dalla crisi il Sudtirol, reduce da due ko con Carrarese e Brescia.

Diretta/ Napoli Palermo (risultato finale 5-0): dilagano i partenopei! (26 settembre 2024)

Il Palermo, a parte il 5-0 subito in Coppa Italia dal Napoli, arriva da quattro risultati utili consecutivi tra cui due pareggi casalinghi contro Cosenza e Censea più due successi in trasferta contro Cremonese prima e Juve Stabia poi.

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA STREAMING VIDEO SUDTIROL PALERMO

Se siete interessati ad assistere alla diretta Sudtirol Palermo e a tutte le altre sfide di Serie B, l’unica soluzione è abbonarsi a DAZN.

Formazioni Napoli Palermo/ Quote, ecco Ngonge e Gilmour (Coppa Italia, 26 settembre 2024)

L’emittente trasmetterà l’incontro anche in diretta streaming con la consueta applicazione che tornerà utile per smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PALERMO

Queste invece sono le probabili formazioni Sudtirol Palermo. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1: Poluzzi tra i pali, difesa a tre composta da Kofler, Pietrangeli e Giorgini. A centrocampo spazio a Rover, Kurtic, Arrigoni e Molina. Tait e Casiraghi agiranno alle spalle di Odogwu.

Il Palermo invece opterà con il 4-3-3. In porta Desplanches, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Diakité, Ceccaroni, Nikolaou e Lund. Nella zona nevralgica del campo Segre, Gomes e Ranocchia daranno equilibrio al reparto offensivo Insigne, Henry e Di Mariano​.

DIRETTA/ Palermo Cesena (risultato finale 0-0): reti bianche al Barbera (Serie B, 21 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SUDTIROL PALERMO

Siamo arrivati alle quote per le scommesse Sudtirol Palermo. La vittoria degli altoatesini è data a 2.60 esattamente come quella dei rosanero, proprio a significare l’equilibrio. Il segno X del pareggio è quello più alto a 2.90.

L’Over 2.5 dunque almeno tre gol nel match è quotato a 2.20 mentre l’Under alla stessa soglia si trova a 1.55. Chiudiamo con Gol e No Gol a 1.85 e 1.80.