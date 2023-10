Video/ Sampdoria Cosenza (2-0) gol e highlights: i blucerchiati tornano alla vittoria! (22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA COSENZA (2-0): LA PARTITA

La Sampdoria batte il Cosenza e ottiene 3 punti che fanno respirare Andrea Pirlo e l’intera piazza, che si trovavano in una situazione veramente scomoda. Al termine di questa gara valida per la decima giornata di Serie B, il pubblico dello stadio Giuseppe Ferraris, detto Marassi, di Genova può finalmente esultare ed esplodere in un urlo liberatorio. Questa vittoria può essere il segnale di una rinascita. Nel primo tempo la partita è giocata su ritmi bassi, con poche occasioni da una parte e dall’altra. L’unico grande squillo arriva nel recupero, con Borini che si coordina al volo e colpisce in pieno la traversa sfiorando il gol del vantaggio. Sfortunato l’ex Milan.

Nel secondo tempo il match diventa frizzante e le due formazioni trovano più spazi per attaccare. Al 57esimo i blucerchiati flirtano con il vantaggio, ma il muro eretto dai calabresi blocca ogni tentativo. Al 59esimo, però, sale in cattedra Verre, che con una giocata da vero numero 10 salta con facilità due uomini e si conquista un calcio di rigore vitale: dal dischetto Borini è freddissimo e spiazza Micai con un penalty angolatissimo. I rossoblù reagiscono immediatamente e colpiscono la traversa con un’incornata imperiosa di Forte. All’81esimo uno scatenato Borini chiude definitivamente i giochi con un destro al volo perfetto che si infila proprio all’angolino, andando a risolvere una mischia furibonda in area. Nel recupero Stankovic con un miracolo non permette agli ospiti di tornare in partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA COSENZA (2-0): IL TABELLINO

SAMPDORIA: Stankovic F., Depaoli F., Ghilardi D., Gonzalez F., Barreca A. (dal 24′ st Giordano S.), Girelli S. (dal 17′ st Kasami P.), Yepes G. (dal 42′ st Askildsen K.), Vieira R., Borini F. (dal 42′ st Ricci M.), Esposito Se., Verre V. (dal 18′ st Pedrola E.). A disposizione: Ravaglia N., Buyla H., Delle Monache M., De Luca M., La Gumina A., Panada S., Porzi I.Allenatore: Pirlo A..

COSENZA: Micai A., Rispoli A. (dal 42′ st Crespi V.), Meroni A., Venturi M., D’Orazio T. (dal 32′ st Fontanarosa A.), Calo G., Praszelik M. (dal 24′ st Viviani M.), Marras M. (dal 24′ st Canotto L.), Tutino G., Mazzocchi S. (dal 32′ st Florenzi A.), Forte F.. A disposizione: Marson L., Arioli A., Barone A., Martino P., Sgarbi F., Voca I., Zuccon F. Allenatore: Caserta F..

Reti: al 14′ st Borini F. (Sampdoria) , al 37′ st Borini F. (Sampdoria) .

Ammonizioni: al 39′ pt Depaoli F. (Sampdoria), al 41′ pt Vieira R. (Sampdoria), al 42′ pt Verre V. (Sampdoria), al 29′ st Pirlo A. (Sampdoria) al 10′ pt Marras M. (Cosenza), al 39′ pt D’Orazio T. (Cosenza), al 45’+3 pt Praszelik M. (Cosenza), al 42′ st Florenzi A. (Cosenza), al 45’+3 st Viviani M. (Cosenza).

