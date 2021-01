Diretta Sudtirol Vis Pesaro/ Streaming video tv: altoatesini favoriti (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL VIS PESARO: PER I PADRONI DI CASA UNA SFIDA PIENA DI INSIDIE…

Sudtirol Vis Pesaro, diretta presso lo stadio Druso di Bolzano dall’arbitro Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione Aia di Paola, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, per la diciannovesima giornata del girone B della Serie C, ultimo turno del girone d’andata. Come potremmo presentare la diretta di Sudtirol Vis Pesaro? Classifica alla mano, le ambizioni delle due formazioni sono assai differenti e gli altoatesini devono essere considerati favoriti. Il Sudtirol infatti ha 34 punti ed è in piena lotta per il comando del girone, ambizione che rimane intatta anche dopo il buon pareggio di settimana scorsa sul difficile campo del Cesena: oggi invece dovrà provare a sfruttare un turno sulla carta più favorevole. La Vis Pesaro dal canto suo ha appena 18 punti in classifica, arriva da una pesante sconfitta casalinga contro il Mantova e oggi avrebbe bisogno di un’impresa per tornare con dei punti da Bolzano: i marchigiani ci riusciranno?

DIRETTA SUDTIROL VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Vis Pesaro non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VIS PESARO

Parlando delle probabili formazioni di Sudtirol Vis Pesaro, ecco come base di partenza le mosse dei due allenatori nella scorsa giornata. Il Sudtirol era sceso in campo con questo modulo 4-3-1-2: Poluzzi in porta; El Kaouakibi, Vinetot, Polak e Fabbri a comporre a difesa a quattro; in mediana il terzetto formato da Tait, Gatto e Karic; Casiraghi trequartista in appoggio ai due attaccanti Fischnaller e Magnaghi. La Vis Pesaro dal canto suo aveva proposto il seguente 3-4-3: Bastianello in porta e davanti a lui la difesa a tre con Gennari, Brignani e Stramaccioni; a centrocampo il quartetto con Tessiore, Ejjaki, Di Paola e Giraudo; infine il tridente offensivo composto da De Feo, Cannavò e Benedetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Sudtirol Vis Pesaro secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA