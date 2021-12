Diretta Super-G Bormio/ Streaming video Rai: ultima prova prima delle Olimpiadi!

DIRETTA SUPER-G BORMIO, COPPA DEL MONDO SCI: TRIS SULLA STELVIO!

La Coppa del mondo di sci maschile è ancora protagonista sulla Stelvio anche oggi, giovedi 30 dicembre 2021 per la seconda diretta del Super-G di Bormio. Lo abbiamo già accennato ieri: la Fis ha infatti deciso di prevedere un doppio appuntamento per la disciplina qui sul tracciato valtellinese, in recupero della gara persa a Lake Louise a causa per maltempo e dunque dopo già le scintille occorse ieri, ecco che saranno ancora il big del Super-G a farci compagnia in questa nuova tappa della coppa del mondo.

Che a ben vedere sarà anche l’ultima per la specialità prima della prossime Olimpiadi invernali di Pechino. Stando al calendario della Coppa del mondo di sci maschile, il Super G non farà ritorno nel programma prima del prossimo 6 marzo, con le prove di Lillehammer: è dunque oggi l’ultima occasione per i big della coppetta di mettersi alla prova prima di affrontare la neve cinese. Ci attendiamo allora gradissimo spettacolo oggi per la diretta del Super-G di Bormio: e chissà che una certa stanchezza che serpeggia tra i big (inevitabile dopo già due gare) possa rimescolare le carte e riservarci un gran colpo di scena al traguardo finale.

DIRETTA SUPER-G BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo agli appassionati che ancora la diretta del Super-G di Bormio avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo allora che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre per quanto riguarda la Rai, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla Stelvio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SUPER-G BORMIO, COPPA DEL MONDO DI SCI: PROTAGONISTI E AZZURRI

Presentando la diretta del Super-G di Bormio, terzo appuntamento ravvicinato sulla Stelvio e secondo banco di prova che vivremo in Valtellina per la specialità, ecco che dobbiamo snocciolare ora un po’ i soliti nomi per quanto riguarda i favoriti al podio finale. Ancora una volta ci attendiamo una prova di sostanza da parte di Aamodt Kilde, vincitore in Val Gardena come della gara di ieri, come da parte di Marco Odermatt che ha fatto suo il primo super G di Birds of Prey ancora a inizio del mese di dicembre: senza ovviamente trascurare lo squadrone austriaco, che vede in Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr le sue armi di punta. Pure come dicevamo, non escludiamo alcun colpo di scena: dopo due gare sulla Stelvio, tra le piste più impegnative di tutto il circo bianco, una inevitabile stanchezza potrebbe condizionare le prove anche dei big, a tutto vantaggio di qualche outsider pronto a brillare.

Per quanto riguarda l’Italia, va chiaramente detto che ancora una volta i riflettori saranno oggi puntati per la diretta del Super-G di Bormio sul magico duo Paris-Innerhofer, entrambi pronti a riscattare un avvio di stagione appena in sordina (specie per lo sciatore di Brunico) su una pista a loro molto amica. Pure al solito i due non saranno soli: a tenere alto il tricolore nel secondo Super-G della Stelvio anche Casse, Marsaglia e Buzzi, senza dimenticare Bosca.



