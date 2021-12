Diretta super-G Beaver Creek/ Streaming video Rai: si torna in Colorado! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: SULLA MITICA BIRDS OF PREY!

Il super-G di Beaver Creek, gara della Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, si corre alle ore 19:45 (italiane) di giovedì 2 dicembre, e sarà la quarta prova della stagione: sulle nevi del Colorado avremo in questi giorni addirittura un quadruplo appuntamento, dovuto alla cancellazione del super-G di Lake Louise che si sarebbe dovuto correre domenica. Di fatto, gli organizzatori hanno spostato date e località: il super-G di oggi e che andiamo a presentare è quello che era originariamente in programma domenica 5 dicembre, ma quel giorno è stata piazzata la stessa gara che però era inizialmente in calendario a Lake Louise.

La confusione è più a parole che nei fatti; per quanto riguarda la gara imminente, bisogna dire che in questa stagione di Coppa del Mondo non abbiamo troppi riferimenti visto che si tratta del primo super-G, volendo potremmo parlare della discesa (vinta da Matthias Mayer in Canada) ma sono due discipline naturalmente diverse. Meglio così, da un certo punto di vista: la diretta del super-G di Beaver Creek potrà a questo punto presentare sorprese o conferme ma si parte sostanzialmente da zero, al netto di una classifica generale che ci sta già fornendo qualche indicazione, ma siamo solo alle primissime gare della stagione…

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI COPPA DEL MONDO SCI

La diretta tv del super-G Beaver Creek sarà sulla televisione di stato, precisamente sui canali di Rai Sport: disponibili anche in alta definizione, daranno la possibilità di seguire la gara in chiaro e di essere sintonizzati anche in mobilità, tramite il sito o l’app di Rai Play. L’alternativa è naturalmente costituita da Eurosport, altro canale che segue la Coppa del Mondo di sci e che è presente anche sul digitale terrestre; questa emittente fornisce il servizio di diretta streaming video, ma bisognerà essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci allora al super-G di Beaver Creek, quarta prova di Coppa del Mondo 2022 di sci alpino. Finora abbiamo avuto tre vincitori diversi, ed è anche un fatto abbastanza scontato se pensiamo che si è corso un gigante a Soelden, poi il parallelo di Lech e infine la discesa di Lake Louise, prima della cancellazione del super-G che viene recuperato domenica. In classifica comanda Marco Odermatt: l’austriaco, secondo nella generale l’anno scorso, ha tutte le intenzioni di prendersi la rivincita su Alexis Pinturault e nel frattempo gli ha già portato via 55 preziosissimi punti in gigante, facendo poi valere il quarto posto in discesa per guardare dall’alto i suoi rivali, in primo luogo Christian Hirschbuhl e Matthias Mayer che sono gli altri vincitori in stagione.

Come detto, si tratta solo dell’inizio e il super-G di Beaver Creek potrebbe anche presentare dei risultati a sorpresa; di sicuro tra i favoriti troviamo non soltanto Odermatt ma anche Vincent Kriechmayr, vincitore dell’ultima coppa di specialità e già secondo a Lake Louise. Con loro naturalmente lo stesso Mayer, mentre Beat Feuz deve ancora fare il salto di qualità in super-G rappresentando una minaccia molto più seria in discesa (infatti si è preso la coppetta nel 2021). Vedremo insomma cosa succederà tra poco, di certo sarà un grande spettacolo questo super-G di Beaver Creek…



