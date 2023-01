Diretta super-G Cortina/ Streaming video Rai 2: Federica Brignone leader, CdM sci

DIRETTA SUPER-G CORTINA: GOGGIA E BRIGNONE PROTAGONISTE?

La diretta del super-G di Cortina catalizzerà anche oggi, domenica 22 gennaio 2023, l’attesa di tifosi ed appassionati della Coppa del Mondo di sci sulla pista Olimpia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove si avvia a conclusione un meraviglioso weekend del Circo Bianco. Sarà però una conclusione ancora all’insegna di grandi emozioni, perché il super-G è probabilmente in assoluto la specialità preferita dalle nostre campionesse Azzurre, esaltando sia la velocità sia le capacità tecniche. Senza mai sottovalutare una certa Sofia Goggia, oggi in copertina potremmo mettere soprattutto Federica Brignone ed Elena Curtoni.

La valtellinese infatti vinse l’anno scorso questa stessa gara, anche se i più ricordano quel super-G di Cortina soprattutto per l’infortunio di Sofia Goggia che mise a rischio le Olimpiadi, mentre Federica Brignone si presenta a Cortina come la leader della Coppa di specialità di super-G dopo lo scorso meraviglioso weekend di Sankt Anton, che ha visto una vittoria e un secondo posto per Fede, alla domenica accompagnata sul podio anche da Marta Bassino. Crediamo che non serva aggiungere altro per attirare l’attenzione, meglio cedere lo spazio a tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Cortina…

SUPER-G CORTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU RAI 2: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Cortina avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare femminili in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Cortina, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del super-G di Cortina, allora doveroso continuare a parlare della nostra “valanga rosa”. Sofia Goggia ci fa stare in punta di sedia in super-G ancora più che in discesa, ma può naturalmente fare grandi cose se azzecca la gara giusta. Ci sono poi le certezze come le già citate Federica Brignone ed Elena Curtoni, forse più la seconda su un tracciato come quello della Olimpia delle Tofane, ma con la consapevolezza del fatto che Fede sia in un tale stato di forma che potrebbe davvero sfatare anche il “tabù” Cortina. Aggiungendoci Marta Bassino il quadro è completo e abbiamo quattro campionesse con le quali provare a sognare anche oggi…

Tra le avversarie straniere, in copertina naturalmente va collocata Lara Gut, che a Sankt Anton domenica scorsa ha vinto precedendo tre italiane, creando un poker di atlete di madrelingua italiana ma con la bandiera rossocrociata davanti a un triplice tricolore, poi naturalmente in casa Svizzera si deve citare anche Corinne Suter, che ai Mondiali 2021 fu oro in discesa e argento in super-G alle spalle di Gut proprio a Cortina. La norvegese Ragnhild Mowinckel è tra le più costanti in termini di rendimento, ma la vera variabile potrebbe essere ancora una volta Mikaela Shiffrin: finora in stagione ha disputato un solo super-G e lo ha vinto, a St Moritz. Sarà naturalmente uno spauracchio anche nella diretta del super-G di Cortina…

