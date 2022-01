Diretta super-G Cortina/ Streaming video Rai: ecco Brignone e Goggia, CdM sci

DIRETTA SUPER-G CORTINA: SPERANZE AZZURRE!

La diretta del super-G di Cortina sarà imperdibile oggi, domenica 23 gennaio, per la Coppa del Mondo di sci femminile. Il Circo Bianco è in Italia, la pista Olimpia delle Tofane è pronta a regalarci ancora emozioni che potrebbero essere indimenticabili, se si considera che le prime tre posizioni della classifica della Coppa di super-G sono occupate da Sofia Goggia, Federica Brignone ed Elena Curtoni, con Goggia e Brignone che hanno già vinto due gare a testa in stagione nella specialità, cioè quattro su cinque.

Il super-G è la disciplina che esalta chi sa coniugare nel migliore dei modi velocità e tecnica: nessuno sa farlo come le italiane in questo momento nello sci femminile, quindi anche dalla gara di Cortina d’Ampezzo possiamo sperare di ottenere risultati da ricordare e che rendano ancora più bello l’avvicinamento alle Olimpiadi di Cortina, ma pure la situazione della Coppa di super-G, che nessuna italiana ha ancora mai vinto. Quest’anno abbiamo tutto per riuscirci: scopriamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Cortina.

DIRETTA SUPER-G CORTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Cortina avrà inizio alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare femminili in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SUPER-G CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta del super-G di Cortina, di certo nessuno ci può accusare di nazionalismo se continuiamo a parlare di Sofia Goggia e Federica Brignone, ma anche di Elena Curtoni (già due volte sul podio in stagione) e magari anche di Marta Bassino, che in quanto a qualità tecniche non è seconda a nessuna. In copertina però ci sono le due stelle del nostro sci: Goggia ha vinto il super-G a Lake Louise e in Val d’Isere, Brignone ha risposto trionfando a Sankt Moritz e domenica scorsa ad Altenmarkt, in classifica sono divise da appena cinque lunghezze in favore della bergamasca (che vanta pure un secondo posto) e naturalmente speriamo che la lotta per la Coppa sia affare loro. Cortina potrebbe essere più favorevole a una discesista come Goggia, ma staremo a vedere…

Chiaramente le avversarie non mancheranno, a cominciare da due grandi campionesse quali Lara Gut e Mikaela Shiffrin: la svizzera è stata l’unica “non italiana” capace di vincere un super-G quest’anno, quando si è imposta nella prima delle due gare di Sankt Moritz davanti a Sofia Goggia, mentre a Lake Louise era arrivata alle spalle della bergamasca; per la statunitense ci sono i due terzi posti di Sankt Moritz e ricordiamo che in carriera ha già vinto un oro mondiale e una Coppa di specialità pure in super-G. Tra le avversarie possiamo citare anche Ragnhild Mowinckel piuttosto che Corinne Suter, ma i maggiori pericoli per le Azzurre dovrebbero essere prorio Gut e Shiffrin…

