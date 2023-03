Diretta super-G femminile Soldeu/ Streaming video Rai: in 5 per la Coppa! CdM sci

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SOLDEU: CURTONI E BRIGNONE!

Grande appuntamento con la diretta del super-G femminile di Soldeu oggi, giovedì 16 marzo 2023, la gara in assoluto di maggiore spicco per le donne alle Finali di Coppa del Mondo di sci 2022-2023 sulle nevi di Soldeu, località del Principato di Andorra e quindi sui Pirenei. Il perché è presto detto: la Coppa di super-G è l’unica ancora da assegnare e ci sono ben cinque candidate in lizza. Non solo: fra loro, ben due sono italiane, cioè la leader Elena Curtoni e la detentrice Federica Brignone, che ha vinto l’anno scorso la Coppetta di super-G.

Sarà dunque una grande battaglia per conquistare questo titolo, per il quale sono ancora in lizza pure la svizzera Lara Gut, l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Ragnhild Mowinckel, tutte racchiuse nello spazio di soli 44 punti. Ricordato che alle Finali in ogni evento possono partecipare solo le prime 25 della classifica di specialità più la campionessa del Mondo juniores in carica e (se lo desiderano) tutte coloro che hanno più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, mentre prendono punti solamente le prime quindici. Ricordato tutto questo, andiamo naturalmente adesso a presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G femminile di Soldeu.

SUPER-G FEMMINILE SOLDEU STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G femminile di Soldeu vedrà il via alle ore 10.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara delle Finali concede alla Coppa del Mondo di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Soldeu, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Soldeu (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SUPER-G DI SOLDEU

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SOLDEU: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del super-G femminile di Soldeu, dobbiamo allora fare il punto sulla grande battaglia che ci attende oggi. La leader è Elena Curtoni, grazie a un rendimento molto costante illuminato da due secondi posti, sia pure senza alcuna vittoria. Per la valtellinese ci sono 332 punti e l’auspicio è che la caduta di ieri non abbia lasciato strascichi. Parlando sempre delle italiane, a quota 288 punti c’è Federica Brignone, che ha avuto qualche alto e basso in più rispetto a Curtoni, anche se è riuscita a conquistare una vittoria a Sankt Anton. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che avremo in gara pure Sofia Goggia e naturalmente anche la campionessa del Mondo Marta Bassino, meravigliosa nel suo capolavoro a Meribel, ma oggi l’attenzione sarà tutta per Elena Curtoni e Federica Brignone…

Per quanto riguarda invece le protagoniste straniere della diretta del super-G femminile di Soldeu, parliamo naturalmente delle tre rivali da seguire con la massima attenzione per la conquista della Coppa di specialità. Lara Gut vanta una vittoria e due terzi posti in stagione, inoltre è stata la migliore delle cinque nella discesa di ieri ed è pure la più vicina ad Elena Curtoni, staccata di soli 19 punti, quindi potrebbe essere il pericolo pubblico numero 1. Cornelia Huetter è stata molto altalenante, ma quando ha avuto i picchi è stata davvero eccellente, con una vittoria e due secondi posti, avendo soli 25 punti di ritardo è naturalmente un grande pericolo. Una vittoria e un terzo posto infine per Ragnhild Mowinckel, che è solo un punto dietro a Huetter, quindi a -26 da Curtoni. Ne vedremo davvero delle belle…

