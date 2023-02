Diretta super-G Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: sarà grand’Italia?

Oggi, mercoledì 8 febbraio, la diretta del super-G femminile ci offrirà una giornata imperdibile ai Mondiali di sci 2023 ospitati a Courchevel e Meribel, in Francia. Sappiamo ormai bene che le gare femminili sono tutte a Meribel e dopo il debutto in combinata i Mondiali di sci alpino entrano definitivamente nel vivo con il super-G femminile, seguito domani da quello maschile. Inutile girarci attorno: le speranze dell’Italia sono altissime perché il quartetto con Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia comprende quattro campionesse che sono tutte in grado di salire sul podio e vincere, quindi sognare è legittimo e un grande risultato sarebbe anche giusto, perché premierebbe la forza di un vero e proprio squadrone che ha già portato in Italia con Fede l’oro della combinata lunedì.

Le avversarie saranno tante e molto pericolose, però a livello di completezza di squadra l’Italia non è seconda a nessuno e quindi è più che legittimo sognare con la nostra “Valanga rosa”, che però finora nei grandi eventi ha avuto feeling migliore con la discesa e il gigante, mentre in super-G l’attuale generazione azzurra ferma all’argento di Sofia Goggia ad Are 2019. Le ambizioni sono alte, lo spettacolo è assicurato in questa specialità sempre meravigliosa perché unisce velocità e tecnica in un connubio che le esalta entrambe, allora andiamo a presentare subito tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G femminile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA SUPER-G MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G femminile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara concede ai Mondiali di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Meribel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G MONDIALI SCI 2023: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del super-G femminile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo parlare innanzitutto delle Azzurre. La prima da citare è Federica Brignone, perché è la detentrice della Coppa di specialità, perché lunedì è stata favolosa e perché nelle scorse settimane ha ottenuto risultati eccellenti, in particolare la vittoria e il secondo posto nel weekend di St. Anton, che fu interamente dedicato al super-G. Sempre costante anche Elena Curtoni, l’anno scorso vincitrice a Cortina e in questa stagione seconda a St. Moritz, oltre che quattro volte su cinque nelle prime sei. Attenzione però anche a Marta Bassino, terza negli ultimi due super-G, cioè il secondo di St. Anton e quello di Cortina, quindi serissima pretendente al podio non soltanto in gigante. Dulcis in fundo Sofia Goggia, della quale conosciamo le peripezie ma che naturalmente è a sua volta in grado di fare il colpo, anche perché sa esaltarsi nei grandi eventi.

Per quanto riguarda invece le protagoniste straniere della diretta del super-G femminile dei Mondiali di sci 2023, in primo piano dobbiamo mettere la norvegese Ragnhild Mowinckel, che a Cortina ha vinto l’ultimo super-G di Coppa del Mondo prima dei Mondiali, prendendosi anche il primo posto nella classifica di specialità. C’è poi naturalmente Lara Gut: per la campionessa svizzera basterebbe dire che si tratta della campionessa olimpica e mondiale in carica del super-G, mentre in stagione ha raccolto un primo e un terzo posto nelle due gare di St. Anton. Spendiamo le ultime due citazioni per l’austriaca Cornelia Huetter, già due volte seconda in stagione, e naturalmente per Mikaela Shiffrin, per la quale non c’è nemmeno bisogno di spiegare il perché…

