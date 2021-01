Diretta super-G Garmisch/ Streaming video Rai: si fa il bis, CdM sci

La Coppa del Mondo di sci femminile è ancora protagonista oggi, domenica 31 gennaio 2021: la diretta del super-G di Garmisch Partenkirchen, nota località tedesca, mantiene la velocità al centro dell’attenzione nel Circo Bianco femminile dopo il memorabile weekend di Crans Montana e naturalmente la gara di ieri, che ha aperto questo weekend diventato una coppia di super-G a causa delle condizioni meteo avverse che hanno impedito lo svolgimento delle prove a Garmisch, obbligatorie per la discesa.

Gli organizzatori e la FIS hanno dunque deciso per un doppio super-G per questi giorni di fine gennaio in Germania, il che imporrà modifiche anche al weekend di fine febbraio in Val di Fassa, che avrà due discese e un super-G. Di mezzo però ci sono naturalmente i Mondiali di Cortina: meglio allora non andare troppo in là con il pensiero. Insomma, restiamo all’attualità, anche perché oggi sarà ancora una volta una gara da non perdere e che potrebbe regalarci soddisfazioni: scopriamo allora tutte le indicazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Garmisch.

DIRETTA SUPER-G GARMISCH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Garmisch vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G GARMISCH: LE AZZURRE

La diretta del super-G di Garmisch assume oggi un valore speciale, perché per le donne sarà in assoluto l’ultima gara di Coppa del Mondo prima del via alla rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo. Proviamo allora a fare qualche considerazione: in super-G c’è una rivale pericolosissima che si chiama Lara Gut-Behrami, però è anche la specialità nella quale tutte e tre le regine azzurre possono puntare come minimo al podio e anche alla vittoria.

Il mix di tecnica e velocità può infatti esaltare sia Sofia Goggia, sia Marta Bassino e ovviamente anche Federica Brignone, con in più il brivido dell’incertezza spesso garantito dalle caratteristiche del super-G, come nelle scorse settimane ha imparato fin troppo bene proprio Sofia Goggia, che sia a St Anton sia a Crans Montana non è riuscita a completare l’opera in super-G dopo i trionfi in serie in discesa. Sul podio sono comunque salite prima Bassino e poi Brignone, senza dimenticare che lo ha sfiorato pure Francesca Marsaglia: insomma, sia oggi a Garmisch sia fra poco più di una settimana a Cortina, sarà una gara da seguire con il massimo dell’attenzione, pronti a palpitare per la nostra Valanga rosa…

