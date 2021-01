Diretta super-G Crans Montana/ Streaming video Rai: occasione Bassino! (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G CRANS MONTANA: OCCASIONE PER BASSINO?

Il super-G di Crans Montana si corre alle ore 12:00 di domenica 24 gennaio: altro appuntamento sulla pista del Mont Lachaux dopo le due discese, e dunque tripla tappa nella Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Le donne gareggiano in una prova di velocità che potrebbe dire molto alla nostra Marta Bassino: la piemontese è assolutamente in corsa per vincere la sfera di cristallo, è quella meglio piazzata tra le nostre rappresentanti e nell’ultimo super-G disputato, quello di Sankt Anton, ha timbrato un secondo posto che ci ha detto di come sia ormai diventata una sciatrice polivalente, capace di tirare fuori tanti punti anche in gare che sulla carta non sono le sue priorità.

Tuttavia questa prova sarà una bella occasione anche per Federica Brignone e Sofia Goggia: la truppa azzurra sta dimostrando di sapersela giocare su ogni tipo di tracciato e non c’è davvero limite a quello che potrebbe succedere, anche se è giusto dire che oggi le favorite sono altre e che noi, comunque, speriamo nel podio se non proprio nella vittoria. Ora mentre aspettiamo che la diretta del super-G di Crans Montana possiamo valutare rapidamente quali potrebbero essere i temi principali legati alla gara.

DIRETTA SUPER-G CRANS MONTANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre ci sono due modalità per assistere alla diretta tv del super-G di Crans Montana: la prima è quella della televisione di stato, che trasmetterà la gara su Rai Sport e Rai Sport + con anche approfondimenti da studio, e la seconda è quella di accedere a Eurosport. In entrambi i casi viene comunque garantito il servizio di diretta streaming video, sul sito o l’app ufficiali di Rai Play oppure accedendo alla piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario un abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G CRANS MONTANA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto il super-G di Crans Montana potrebbe essere un punto di svolta nella stagione di Marta Bassino: la piemontese sta dominando la scena in gigante dove comanda la classifica con vantaggio netto (ha vinto 4 delle 5 prove stagionali), ma il secondo posto centrato a Sankt Anton le ha fatto capire (sì, innanzitutto a se stessa) che andare a prendersi la classifica generale è una possibilità concreta, perché al momento Mikaela Shiffrin non è la stessa degli anni scorsi e chi sta davanti va forte (fortissimo, in certi casi) solo nelle discipline tecniche. Petra Vhlova, Michelle Gisin e Katharina Liensberger non hanno certo il passo che ha la Bassino in super-G ,anche se la slovacca si sta avvicinando; certo la nostra sciatrice oggi dovrà guardarsi dalla forte concorrenza di Lara Gut, che sembra essere tornata sui livelli che le avevano permesso di portare a casa la Coppa del Mondo (oggi guida la classifica di specialità) e poi le solite Ester Ledecka e Corinne Suter, che certamente quando si parla di velocità hanno poco da invidiare a tutte. Ad ogni modo, la truppa azzurra parte con grandi speranze e allora noi tra poco vedremo quello che succederà sulla Mont Lachaux nel super-G femminile di Crans Montana…



© RIPRODUZIONE RISERVATA