Diretta super-G maschile Val Gardena/ Streaming video Rai, orario e vincitore

DIRETTA SUPER-G MASCHILE VAL GARDENA: CAVIEZEL FAVORITO

Alle ore 11:45 scatta il super-G maschile di Val Gardena: settimo appuntamento nella stagione di Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, e seconda prova della specialità dopo quella di Val d’Isère che aveva portato alla vittoria di Mauro Caviezel. Lo svizzero punta a replicare, anche perché si tratterebbe di confermare la coppetta già vinta nella stagione interrotta dal lockdown ma che ha comunque assegnato i trofei; attualmente il successo dello scorso 12 dicembre non gli consente nemmeno di entrare nella Top 10, ma bisogna dire che è ancora troppo presto visto che al momento il calendario ha privilegiato le discipline tecniche. Domani sulla mitica Saslong è in programma una discesa libera, che potrebbe ancora sparigliare le carte; oggi però sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta del super-G maschile di Val Gardena e allora noi attendiamo quello che sarà il responso della pista, provando a tracciare alcuni dei temi principali che sono legati alla gara e con la speranza che anche gli italiani, su tutti sicuramente Dominik Paris e Christof Innerhofer, riescano a farsi valere magari tornando anche al successo.

DIRETTA SUPER-G MASCHILE VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G maschile di Val Gardena sarà trasmessa anche dalla televisione di stato, dunque in chiaro per tutti sui consueti canali Rai Sport e Rai Sport + con, in aggiunta, la mobilità su sito o app di Rai Play. In alternativa come sempre sarà possibile seguire questa gara di sci alpino sul canale Eurosport, anche questo previsto sul digitale terrestre, con diretta streaming video attraverso Sky Go, per i possessori di un abbonamento al satellite, o per tutti i clienti della piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G MASCHILE VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento del super-G maschile di Val Gardena, e per il momento possiamo fare ben poche analisi per quanto riguarda la classifica di specialità. Una gara comunque c’è stata: abbiamo parlato della vittoria di Caviezel che ha prestato fede al suo ruolo di favorito, la sorpresa è arrivata con il podio del norvegese Adrian Smiseth Sejersted che mai era riuscito a entrare nella Top 3 di una prova di Coppa del Mondo. Il terzo posto se lo è preso Christian Walder, se vogliamo il grande deluso è stato Vincent Kriechmayr dal quale ci si aspettava forse che potesse giocarsi il successo, ma che alla fine ha ottenuto una quinta piazza. Non il risultato sperato, ma va anche detto che l’austriaco ha portato a casa punti importanti per la classifica di specialità e per la Coppa del Mondo generale; a proposito, questa due giorni in Val Gardena porterà sicuramente sconvolgimenti in una classifica nella quale, come abbiamo già detto, per il momento sono al comando gli specialisti delle discipline tecniche. Vedremo allora quello che ci dirà la gara di oggi, particolarmente attesa…

