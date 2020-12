Diretta super-G Val d’Isere/ Streaming video Rai: debutto stagionale, CdM sci

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE: SI RICOMINCIA!

La Coppa del Mondo di sci maschile ritorna in diretta con il super-G di Val d’Isere, ospitato sulle nevi della celebre località francese che è il palcoscenico della prima tornata di gare di velocità nella stagione del Circo Bianco, dal momento che in precedenza avevamo avuto ben tre giganti più un parallelo su un totale di quattro gare. Data l’inversione del programma, domani avremo la prima discesa, oggi eccoci con il debutto invece del super-G a Val d’Isere: finalmente sono protagonisti gli uomini jet e l’Italia ha riabbracciato Dominik Paris, campione del Mondo in carica del super-G, al rientro dopo l’infortunio che lo ha bloccato subito prima di Kitzbuhel a gennaio, togliendogli la concreta possibilità di lottare per la Coppa del Mondo generale, visto come si è poi evoluto il resto della passata stagione. Quello però è ormai il passato: meglio pensare al presente, cioè a una stagione che sta muovendo i primi passi e culminerà con i Mondiali di Cortina a febbraio. Intanto però si fa già sul serio, anche perché nelle prossime settimane sono tante le classiche di Coppa del Mondo: cresce allora l’attesa di tifosi e appassionati per scoprire quali verdetti potrà dire la diretta del primo super-G della stagione a Val d’Isere.

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Val d’Isere vedrà il via alla gara fissato alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE: FAVORITI E AZZURRI

L’attesa per la diretta del super-G di Val d’Isere è grande, come è giusto che sia per la prima uscita stagionale in assoluto nelle discipline veloci e in particolare in questa specialità sempre affascinante, che unisce la grande velocità alle capacità tecniche, per di più senza prove precedenti – anche se naturalmente nei giorni scorsi sulla stessa pista si è sciato in prova in discesa. Detto questo, è pure vero che l’ultimo super-G di Coppa risale addirittura al 29 febbraio scorso, quando a Hinterstoder vinse Vincent Kriechmayr davanti a Mauro Caviezel e Matthias Mayer. La Coppa di specialità di super-G invece andò a Caviezel, ma con i primi cinque racchiusi nello spazio di appena 60 punti, evidente segnale del grande equilibrio che caratterizza il super-G maschile, sicuramente specialità molto amata anche dal detentore della Coppa assoluta, Aleksander Aamodt Kilde. Per Paris, che si era infortunato dopo Wengen, l’ultimo super-G risale addirittura al 20 dicembre 2019 in Val Gardena: motivo in più per capire che è davvero grande il nostro desiderio di rivederlo all’opera.



