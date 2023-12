DIRETTA/ Super-G Sankt Moritz video streaming Rai: in pista, si corre! (CdM sci, oggi 8 dicembre 2023)

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: SI COMINCIA!

La diretta del super-G di Sankt Moritz sta per farci compagnia, e dunque noi possiamo brevemente ricordare, essendo la prima gara di specialità in stagione, come erano andate le cose l’anno scorso. Il risultato qui sulla Corviglia lo abbiamo già riferito; così come il fatto che la coppetta di super-G l’avesse vinta Lara Gut-Behrami, addirittura la quarta dopo quelle ottenute nel 2014, 2016 e 2021. La svizzera aveva preceduto Federica Brignone, Ragnhild Mowinckel, Elena Curtoni e Cornelia Hutter, c’erano stati 66 punti tra prima e quinta e dunque un grande equilibrio nel quadro stagionale del super-G.

A proposito, possiamo anche riferire che proprio la Brignone resta l’unica italiana ad aver vinto la coppetta di questa specialità: lo ha fatto nel 2022 spezzando il dominio svizzero, visto che nelle due stagioni precedenti avevano trionfato Corinne Suter e appunto Gut-Behrami. Nel 2019 invece a trionfare era stata Mikaela Shiffrin: oggi magari ce ne stupiamo meno, oggi è incredibile pensare a quel successo per una Shiffrin che, ventiquattrenne, era emersa come straordinaria slalomista per poi iniziare a vincere anche nelle altre discipline. Adesso però noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia la pista della Corviglia, perché finalmente ci siamo: la diretta del super-G di Sankt Moritz può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G di Sankt Moritz sarà fornita come sempre dalla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento con la gara di Coppa del Mondo sarà su Rai Due, ma in ogni caso in chiaro e con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. Ricordiamo poi che l’alternativa è sempre Eurosport, per gli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); la mobilità è un’opzione che riguarda Eurosport Player, piattaforma per la quale bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SUPER-G SANKT MORITZ

SI VA CON LA VELOCITÀ!

L’appuntamento con la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino per le gare femminili riguarda la velocità: il sujper-G di Sankt Moritz sarà la prima di tre gare previste in questo fine settimana, si parte alle ore 10:30 di venerdì 8 dicembre e poi domani si correrà una discesa, quindi domenica il secondo super-G. Sankt Moritz è una tappa classica in Coppa del Mondo, ma bisogna dire che quest’anno sarà la prima gara di specialità in assoluto, e per quanto riguarda la velocità: le due discese di Zermatt Cervinia sono state cancellate e come supergigante questo è proprio un inedito.

Abbiamo allora poco da dire, se non che la protagonista del momento è Federica Brignone: la doppia vittoria nei giganti di Tremblant, con tanto di record acquisiti, ha spinto la milanese che adesso sente di potersi ripetere anche nella diretta del super-G di Sankt Moritz, ricordando che l’anno scorso la Brignone era stata competitiva per vincere la coppetta di specialità. Aspettando di scoprire quello che succederà in pista, proviamo ora a fare qualche altro passo all’interno della diretta del super-G di Sankt Moritz…

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta del super-G di Sankt Moritz: come detto, finalmente si può gareggiare anche in velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile e dunque sono pronte anche le italiane, con la Brignone che un anno fa era arrivata seconda nella disciplina e poi certamente Sofia Goggia e Elena Curtoni che possono dire la loro, ma anche Marta Bassino che dovrà mostrare di aver fatto progressi in super-G, così da aumentare le sue possibilità per la classifica generale di Coppa del Mondo.

Per quanto riguarda chi si sta giocando il globo, Lara Gut-Behrami ha una grande occasione: è lei a detenere la coppetta di specialità, gareggia in casa e certamente può portare via punti preziosissimi a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, ma attenzione alla statunitense che nel super-G di Sankt Moritz potrebbe anche sperare nella vittoria, perché abbiamo già visto negli anni scorsi quanto sia migliorata anche nella velocità e in particolar modo in questa disciplina che sarà protagonista oggi sulla Corviglia. Dunque, tra poco sarà tempo di lasciar parlare le protagoniste del super-G di Sankt Moritz…











